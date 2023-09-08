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Окупанти розгорнули в Криму табір для запуску дронів – Гуменюк

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти розгорнули в Криму табір для запуску дронів – Гуменюк
В окупованому Криму розміщені пускові установки дронів
фото ілюстративне

Росіяни для обстрілу України спрямовують дрони переважно над акваторією Чорного моря

У тимчасово окупованому Криму російські загарбники розгорнули ще одну станцію чи табір для запуску дронів по території України. Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, там розміщені пускові установки. При цьому зазначила, що це зроблено для того, щоб шлях дронів до цілі був трохи коротшим, ніж зі східного узбережжя Азовського моря.

«Вони вишукують нову тактику, щоб обійти систему ППО Сил оборони України. І, на жаль, не роблять висновки з того, що колись вони вже розгортали на Кримському півострові подібні бази, й в них була сумна історія, але для нас нормальна», – сказала Гуменюк.

Вона також зазначила, що окупанти для обстрілу України спрямовують дрони переважно над акваторією Чорного моря з тим, щоб «максимально приховати їх рух, маршрут і навіть звуковий ефект, бо це основні фактори, за якими можна орієнтуватися вночі». За її словами, ворог намагається використовувати особливості географії, щоб бути максимально результативним, але «ми також не пасемо задніх, вивчаємо всі їх хитрощі і намагаємось протидіяти максимально ефективно».

Гуменюк розповіла, що цієї ночі ворог спрямував ударні безпілотники по південних регіонах. «Під ударами могли опинитися Миколаївщина, Одещина. Силами ППО було знищено 2 БПЛА над Миколаївщиною і 14 - над Одещиною. Влучань ми не зафіксували, але уламками збитого БПЛА пошкоджено нежитлову будівлю і сталося загоряння сухої трави, але пожежу ліквідовано», - зазначила Гуменюк.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України зазначає, що в Росії вже налагоджена «хоча б якась частина виробництва» БПЛА. За її словами, про це свідчить маркування, яким хизується ворог.

Йдеться про використання специфічних літер російської абетки. Вона також зазначила, що спостерігається і пожвавлення постачання дронів з Ірану. «Ми бачимо, що є активність вантажних повітряних бортів, які перелітають за напрямком Тегеран - Москва і Тегеран – Сімферополь», - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня російські окупанти атакували Одещину групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного та південного напрямків: Приморсько-Ахтарськ (РФ), мис Чауда (тимчасово окупований Крим). 

Теги: окупанти табір ворог Крим війна безпілотник

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