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Президент України призначив нового командувача Нацгвардії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Президент України призначив нового командувача Нацгвардії
Зеленський призначив бойового офіцера Олексія Півненка командувачем Нацгвардії
фото з відкритих джерел

Про це рішення глава держави сказав у Львові після повернення з Туреччини разом із командирами «Азова»

Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Національною гвардією. Ним став бойовий офіцер Олександр Півненко. Про це заявив голова держави у Львові, передає з місця події кореспондент Укрінформу.

«Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України», - заявив Зеленський.

Новим командувачем Нацгвардії став Олександр Півненко
Новим командувачем Нацгвардії став Олександр Півненко
фото: Нацгварція

Олександр Півненко 37 був комбригом 3-ї бригади оперативного призначення НГУ, яка під час тримісячної ротації у Бахмуті показала високі бойові результати, успішну організацію оборони, вдале застосування новітньої тактики дій та різноманітних інновацій. 24 березня 2023 року президент України вручив комбригу звання Герой України.

Олександр Півненко з 2018 року служив в окремому загоні спецпризначення Східного ТУ НГУ. На початку травня він очолив Східне територіальне управління Національної гвардії.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський у суботу ввечері приїхав до Львова разом із командирами захисників «Азовсталі», яких він забрав із Туреччини.

Також прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков зробив заяву через повернення додому захисників «Азовсталі»

«Повернення з Туреччини в Україну ватажків терористичного «Азова» є порушенням умов домовленостей, умови повернення порушила як турецька сторона, так і Київ», – цитують кремлівській ЗМІ Пєскова.

Він також поскаржився, що «Росію ніхто не повідомляв про передачу Україні ватажків «Азова» з Туреччини. За умовами домовленостей, вони мали перебувати на території Туреччини до моменту закінчення конфлікту».

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що станом на сьогодні Російська Федерація не має жодної суб’єктності на міжнародній арені.

Теги: Нацгвардія Герой України Володимир Зеленський Бахмут

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