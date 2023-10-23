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Гуменюк прокоментувала інформацію про висадку ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Гуменюк прокоментувала інформацію про висадку ЗСУ на лівому березі Херсонщини
Наталія Гуменюк наголосила, що про масштабне просування зараз не йдеться
фото: Media Center Ukraine, Odesa

Гуменюк закликала не поспішати й довіряти військовим

У стверджувальному тоні про висадку Збройних сил України на лівому березі Херсонської області говорити зарано, тому що це висновки аналітиків. Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Ми говоримо про те, що робота наша бойова ведеться на різних напрямках, різними способами, опора здійснюється на контрбатарейну боротьбу, оскільки є задача вичистити частину території лівого берега від ворога», – зазначила речниця.

За її словами, зачистка частини лівого берега необхідна, щоб «полегшити життя правому берегу», адже окупаційні війська продовжують його обстріли. 

«Опора здійснюється на контрбатарейну боротьбу, оскільки є задача вичистити частину території лівого берега від ворога, щоб полегшити життя правому берегу. Окупаційні війська продовжують його обстріли, атаки з повітря дуже потужні, тому наша задача – полегшити життя мирному населенню», – розповіла Гуменюк.

Вона наголосила, що про масштабне просування зараз не йдеться. Йдеться про бойову роботу, результати якої можуть бути оголошені тільки тоді, коли є закріплений результат.

«Тому давайте не поспішати, а довіряти військовим, які цю роботу роблять», – закликала керівниця об'єднаного координаційного пресцентру.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег на Херсонщині. 

Теги: ЗСУ війна Херсонщина

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