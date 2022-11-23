Британська розвідка оцінила запаси іранських дронів у Росії

У РФ майже не лишилося іранських ударних безпілотників

Росія шукатиме поповнення іранських дронів

Росія майже вичерпала свої запаси дронів іранського виробництва, а їхнє використання проти інфраструктури в Україні мало обмежений успіх. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, з вересня Росія запустила сотні безпілотних літальних апаратів (БПЛА) іранського виробництва проти України. Росія в основному використовувала цю зброю проти тактичних військових цілей та української електромережі.

Однак останнім часом російське командування, ймовірно, також хотіло, щоб БПЛА іранського виробництва віддавали пріоритет медичним установам як можливі цілі і завдавали ударів керованими боєприпасами.

«Росія, ймовірно, задумала кампанію з БПЛА, щоб компенсувати гостру нестачу крилатих ракет, але цей підхід мав обмежений успіх. Більшість запущених БПЛА було ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

Британська розвідка звернула увагу на те, що публічно не повідомлялося про удари дронами приблизно з 17 листопада. «Росія, ймовірно, майже вичерпала свої поточні запаси, але, ймовірно, шукатиме поповнення», – вважають у міноборони Британії.

На думку британської розвідки, Росія зможе закуповувати БПЛА за кордоном швидше, ніж виробляти нові крилаті ракети всередині країни.

Як повідомлялося, Росія хоче розпочати виготовлення іранських безпілотників, однак, чи вдасться це зробити швидко, залежить від декількох чинників.

Раніше розвідка США розкрила деталі угоди про виробництво іранських дронів у Росії.

Також лідер таджицької опозиції в екзилі Мухіддін Кабірі заявив, що у Таджикистані є завод зі збирання іранських дронів-камікадзе «Шахед». Саме з звідти Росія може отримувати безпілотники, якими нині атакує Україну.

ЗМІ повідомили, що три чверті компонентів іранських безпілотників виготовлені у США. Такі висновки були зроблені після вивчення вцілілих безпілотників Mohajer-6.

За даними ЗМІ, Росія відправила в Іран €140 млн готівкою та передала захоплену західну зброю в обмін на дрони-камікадзе.