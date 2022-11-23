Це українська розробка: експерт розповів подробиці про перший український флот дронів

Україна зможе виробляти морські дрони дуже швидко

Україна розпочала будівництво флоту морських дронів. При цьому 100 надводних апаратів для нього будуть вітчизняного виробництва. Про це «Главкому» розповів директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

«Я знаю, що це будуть саме камікадзе. Ці апарати можна буде виробляти у доволі великих кількостях, не за день чи тиждень, але досить швидко. Це – українська розробка, українське виробництво, яке опирається, у тому числі, і на іноземні складники», – пояснив Тарас Чмут.

Експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу Андрій Риженко вважає, що це будуть дрони-камікадзе, з яких утворюватимуть ланки по 10-12 дронів. Нею будуть наноситися удари.

Деякі характеристики нового українського ударного морського БПА розкрило Мінцифри, опублікувавши їх на сайті United24. Так, виріб буде 5,5 метра у довжину, важитиме до однієї тонни, дальність дії — 800 км, максимальна швидкість – до 80 км/год. Бойова частина – 200 кг, що на 50 кг більше за бойову частину крилатої ракети «Нептун». Апарат керується трьома відеоканалами, має систему нічного бачення і резервні модулі зв’язку. Обладнаний автопілотом, що дозволить йому працювати в умовах активної радіоелектронної боротьби. Правда, це значно знизить його ефективність.

У комплекс також входить наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання, центр обробки даних. Вартість одного – 10 млн грн.

Морські дрони можуть брати участь у дальній розвідці, спостереженні за береговою активністю, супроводі та підтримці традиційного флоту, конвоюванні торгових суден, коригуванні ракетних уражень та артилерії, захищати наші пункти базування та протидіяти десантним операціям.

Нагадаємо, у Литві зібрали $250 тис. на другий морський дрон для України.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський оголосив про формування в Україні спеціального морського флоту, що складатиметься зі 100 морських дронів. Відомо, що морські дрони захистять Україну від російських ракет та допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден

За кілька годин українці зібрали кошти на перший морський дрон. Він матиме символічну назву – «Херсон».

Збір триває на фандрейзинговій платформі United24.