Навіщо Пригожин збрехав про вбивство командувача Сил тероборони України: роз'яснення ISW

Росія хоче показати, що її армія перешкоджає українській перейти у контрнаступ

Реакція Росії на вигадку про удар по машині, в якій перебував командувач Силами територіальної оборони України генерал-майор Ігор Танцюра, свідчить про те, що російські ультранаціоналісти намагаються представити будь-які російські операції як затримку потенційних українських контрнаступальних дій. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Очільник терористичної ПВК «Вагнера» Євген Пригожин 2 травня заявив, що його бойовики знищили українську бронетехніку, в якій Танцюра прямував до Бахмута, і навіть опублікував відео нібито саме цього удару. Але речник тероборони України Денис Зелінський спростував заяву Пригожина.

Пригожин відповів, що «Вагнер» нібито продовжить діяти в цьому районі, і російські провоєнні блогери широко поширили цю заяву, представивши її як інформаційну перемогу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, один із блогерів стверджував, що Танцюра отримав наказ перекинути резерви до Бахмута та підготувати українські сили до проведення контратак у цьому районі, що, ймовірно, сформулювало російський удар як важливу з оперативної точки зору подію, яка затримала потенційні майбутні українські контрнаступальні дії.

Крім того, російські блогери зазначали, що ракетний удар по Павлограду на Дніпропетровщині 1 травня вплинув на критично важливий український центр логістики та накопичення і нібито він затримає українські контрнаступальні операції.

Нагадаємо, що ракетний удар 1 травня по Павлограду Дніпропетровської області забрав життя двох людей. Ще сорок осіб отримали поранення.