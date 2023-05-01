Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Унаслідок ракетного удару по Павлограду загинули дві людини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Унаслідок ракетного удару по Павлограду загинули дві людини
Наслідки ракетного удару по Павлограду
фото: ДСНС

Ще сорок осіб отримали поранення

Ракетний удар 1 травня по Павлограду Дніпропетровської області забрав життя двох людей. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

«Павлоград Дніпропетровської області. Ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців», – заявив він.

Глава держави висловив співчуття родинам загиблих.

«Ще сорок людей – жінки, діти та чоловіки – отримали допомогу після поранень і травмувань», – зазначив президент.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Павлоградського району на Дніпропетровищні було влучання в промислове підприємство. На місці виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Також пошкоджено більше 100 багатоквартирних та приватних будинків, дев’ять закладів освіти та п’ять магазинів. 

До слова, завершується 432-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Цієї доби Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах нашої держави. Російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору. Загалом протягом доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Нажаль, є загиблі та поранені з числа цивільного населення, серед них і діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура. 

Читайте також: «Точно в цель». Росія повертається до терору багатоповерхівок
Теги: Володимир Зеленський Дніпропетровщина окупанти ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський
«Кожен прояв російського терору – це додаткові аргументи, що все має завершитись у трибуналі», – Зеленський
25 квiтня, 23:01
Поліна Лисенко очолила ЦПД у квітні 2021 року
Зеленський звільнив голову Центру протидії дезінформації
20 квiтня, 19:03
В окупантів немає сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року
Найбоєздатніша частина армії РФ знищена – розвідка
20 квiтня, 11:55

Події в Україні

Унаслідок ракетного удару по Павлограду загинули дві людини
Унаслідок ракетного удару по Павлограду загинули дві людини
Верховна Рада відмінила пільговий імпорт терміналів Starlink та генераторів
Верховна Рада відмінила пільговий імпорт терміналів Starlink та генераторів
На кожен удар російські окупанти отримають нашу відповідь – звернення Зеленського
На кожен удар російські окупанти отримають нашу відповідь – звернення Зеленського
Який вигляд нині має «Азовсталь»: вціліла цікава деталь (відео)
Який вигляд нині має «Азовсталь»: вціліла цікава деталь (відео)
Екснамісник Лаври судиться з президентом, наслідки атаки на Павлоград. Головне за 1 травня
Екснамісник Лаври судиться з президентом, наслідки атаки на Павлоград. Головне за 1 травня
Під Мелітополем підірвано штаб окупантів – Федоров
Під Мелітополем підірвано штаб окупантів – Федоров

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8965
Був завзятим до танців й вчився на офіціанта: спогади односельчан про митрополита Павла
8356
За день у Бахмуті знищено сотню «вагнерівців»: Пригожин зробив заяву
6345
Удар по Києву: влада повідомила про підсумки ворожої атаки
5778
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
5349
Світлана Лобода погрожує українцям у Відні судом: деталі скандалу
5163
Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч

Новини

Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
Вчора, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
Вчора, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
Вчора, 10:55
Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч
Вчора, 07:33
За добу ЗСУ завдали потужного удару по базах окупантів: деталі від Генштабу
Вчора, 06:58
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
Вчора, 06:46

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту