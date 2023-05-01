Унаслідок ракетного удару по Павлограду загинули дві людини

Ще сорок осіб отримали поранення

Ракетний удар 1 травня по Павлограду Дніпропетровської області забрав життя двох людей. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

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«Павлоград Дніпропетровської області. Ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців», – заявив він.

Глава держави висловив співчуття родинам загиблих.

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«Ще сорок людей – жінки, діти та чоловіки – отримали допомогу після поранень і травмувань», – зазначив президент.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Павлоградського району на Дніпропетровищні було влучання в промислове підприємство. На місці виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Також пошкоджено більше 100 багатоквартирних та приватних будинків, дев’ять закладів освіти та п’ять магазинів.

До слова, завершується 432-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Цієї доби Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах нашої держави. Російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору. Загалом протягом доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Нажаль, є загиблі та поранені з числа цивільного населення, серед них і діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура.