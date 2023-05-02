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Україна взялася за маму терориста Пригожина, яка знімає з себе західні санкції

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна взялася за маму терориста Пригожина, яка знімає з себе західні санкції
Суд Європейського Союзу 8 березня скасував санкції проти Віолетти Пригожиної – матері ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина
фото з відкритих джерел

Загребельська: НАЗК допомагає збирати докази та обґрунтування, які наші дипломати передають партнерам, щоб санкції усе ж зберігалися

Багато хто з росіян намагається оскаржити західні санкції, серед них і мати одіозного очільника ПВК «Вагнер» Віолета Пригожина. В інтерв'ю «Главкому» очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці Національного агентства запобігання корупції Агія Загребельська розповіла, як НАЗК перешкоджає ухиленню росіян від відповідальності. 

На міжнародному треку НАЗК виконує функцію аналітичного підрозділу для наших дипломатів та інших суб’єктів, які спілкуються з партнерами.

«Ми готуємо аналітичні матеріали, особливо якщо це стосується індивідуальних санкцій. НАЗК з усіх органів зараз зібрало найбільший обсяг інформації про санкції – у нас консолідована інформація про те, кого було б добре санкціонувати, щоб це вплинуло на російську економіку, маємо дані, як це обґрунтувати перед партнерами. Також ми працюємо над напрямком обходу санкцій, збираємо, перш за все за допомогою наших розвідок, інформацію, хто і яким чином допомагає у цьому Росії, аналізуємо її і щотижнево передаємо РНБО», – зазначила Загребельська.

Посадовиця розповіла, що іноді виникають проблеми з доказами, тому що їх зібрати не просто. Тут значний тягар лягає на розвідки, СБУ, Офіс генерального прокурора. НАЗК все це збирає, уніфіковуває і запаковувує так, аби це було доречно для партнерів.

Нещодавно був неприємний випадок з Віолетою Пригожиною, матір’ю Євгена Пригожина, – вона виграла першу судову інстанцію у Євросоюзі.

Суд Європейського Союзу 8 березня скасував санкції проти Віолетти Пригожиної – матері російського бізнесмена та власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Санкції проти Віолетти Пригожиної запровадили в лютому 2022-го як проти «співучасниці російської агресії проти України». Це аргументували тим, що, Пригожина – власниця компанії Concord Management and Consulting та інших підприємств, пов’язаних із її сином, а також підтримує політику, яка підриває територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

Зараз є небезпечний момент з Нікітою Мазепіним – триває судовий розгляд у ЄС та Канаді, і європейський суд застосував заходи забезпечення, що дозволяють йому відвідувати спортивні змагання в Європі.

«Зараз ще є кілька десятків судових справ, у яких російські олігархи намагаються оскаржити санкції. От власне НАЗК допомагає збирати докази та обґрунтування, які наші дипломати передають партнерам, щоб санкції усе ж зберігалися», – розповіла Загребельська.

Далі цих справ буде все більше і більше, бо підсанкційні особи намагаються найняти експертів та лобістів, аби спростувати свій зв’язок з режимом Путіна, а НАЗК треба доводити протилежне.

Нагадаємо, що вПарижі активісти пікетували будинок ексдружини заступника Шойгу. Ексдружина заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова продовжує жити розкішним життям у Франції, попри санкції проти її колишнього чоловіка.

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Теги: санкції НАЗК Агія Загребельська

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