За день у Бахмуті знищено сотню «вагнерівців»: Пригожин зробив заяву

Пригожин скаржиться на дефіцит боєприпасів, що створюють «навколовоєнні бюрократи»

Увечері 30 квітня російський терорист, власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин зробив заяву щодо ситуації у Бахмуті Донецької області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, у неділю ПВК «Вагнер» просунувся вперед до 230 метрів на різних напрямках .

Пригожин стверджує, що «вагнерівці» зайняли близько 28 тисяч кв. м. Під контролем ЗСУ у Бахмуті залишається площа 2,9 кв. км.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому під час вчорашнього наступу загинули 99 бійців «Вагнер». Пригожин заявив, що загиблих бойовиків було б вп'ятеро менше, «якби не навколовоєнні бюрократи, які обмежують кількість боєприпасів, створюючи штучний дефіцит снарядів».

Нагадаємо, кілька днів тому Пригожин фактично перейшов до відкритого шантажу військово-політичного керівництва Росії. Він заявив, що написав листа міністру оборони РФ Сергію Шойгу та вказав: якщо в строк до 28 квітня (тобто до вчорашнього дня) не буде вирішено проблему з постачанням боєприпасів для «Вагнера», то ПВК залишить позиції в Бахмуті і оголить фронт. Що, на думку Пригожина, напередодні очікуваного контрнаступу ЗСУ (який, за його прогнозом, почнеться не пізніше 15 травня) може призвести до катастрофічних наслідків для Росії.

Нагадаємо, найманці російської приватної компанії «Вагнер» на початку року зіткнулися зі «снарядним голодом». Пригожин звинуватив міністерство оборони у тому, що воно не постачає бойовикам у Бахмуті достатню кількість боєприпасів. Через це, за його словами, втрати зросли у кілька разів.