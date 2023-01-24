НАЗК ініціювало розслідування щодо чиновника, який займається закупівлями в Міноборони

НАЗК склало адміністративний протокол щодо керівника департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков вніс припис міністру оборони Олексію Резнікову про проведення службового розслідування щодо керівника департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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Агентство хоче з’ясувати обставини надання йому недостовірної інформації про аудиторський звіт, а також порушення термінів відповіді. Це дасть змогу притягнути керівника департаменту до дисциплінарної відповідальності в рамках військового статуту, оскільки він є військовослужбовцем, зазначили у НАЗК.

Крім того, там повідомили, що 16 січня склали щодо Хмельницького адміністративний протокол про правопорушення, пов’язане з корупцією.

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У НАЗК повідомили, що у межах перевірки наявності корупційних ризиків Міноборони, яка тривала до кінця грудня 2022 року, Агентство звернулося з вимогою надати копію аудиторського звіту департаменту внутрішнього аудиту міністерства. Завдяки аналізу таких звітів Агентство може встановити, наскільки ефективно певна установа вживає заходів для мінімізації корупційних ризиків у своїй діяльності, пояснили у НАЗК.

«У відповідь на вимогу НАЗК Богдан Хмельницький надіслав листа, у якому заявив, що такого звіту немає і надати його він не може. Пізніше стало відомо, що цей посадовець під підпис ознайомився із цим звітом задовго до того, як написав НАЗК про те, що звіту немає, і він не може його надати», – йдеться у повідомленні.

Крім того, кажуть у НАЗК, чиновник порушив визначений законом термін відповіді.

16 січня, одночасно зі скеруванням адмінпротоколу до Солом’янського суду Києва, НАЗК також звернулося до Міноборони з пропозицією усунути Хмельницького від виконання обов’язків директора департаменту на період розгляду цієї справи в суді. Копію протоколу посадовцю вручено особисто під підпис, зазначили в Агентстві.

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Як повідомлялося, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

До відома, міністр оборони України сьогодні підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника міністра оборони України та звернувся з відповідним поданням до Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов, який воює на Донеччині, назвав хайпом висунуті проти Міноборони звинувачення у завищенні цін на закупівлю продуктів харчування для українських солдатів, зазначивши, що вартість раціону солдата ЗСУ в понад шестеро нижча за вартість раціону солдата НАТО.