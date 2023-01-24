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НАЗК ініціювало розслідування щодо чиновника, який займається закупівлями в Міноборони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАЗК ініціювало розслідування щодо чиновника, який займається закупівлями в Міноборони
фотоз відкритих джерел

НАЗК склало адміністративний протокол щодо керівника департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції  Олександр Новіков вніс припис міністру оборони Олексію Резнікову про проведення службового розслідування щодо керівника департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Агентство хоче з’ясувати обставини надання йому недостовірної інформації про аудиторський звіт, а також порушення термінів відповіді. Це дасть змогу притягнути керівника департаменту до дисциплінарної відповідальності в рамках військового статуту, оскільки він є військовослужбовцем, зазначили у НАЗК.

Крім того, там повідомили, що 16 січня склали щодо Хмельницького адміністративний протокол про правопорушення, пов’язане з корупцією.

У НАЗК повідомили, що у межах перевірки наявності корупційних ризиків Міноборони, яка тривала до кінця грудня 2022 року, Агентство звернулося з вимогою надати копію аудиторського звіту департаменту внутрішнього аудиту міністерства. Завдяки аналізу таких звітів Агентство може встановити, наскільки ефективно певна установа вживає заходів для мінімізації корупційних ризиків у своїй діяльності, пояснили у НАЗК.

«У відповідь на вимогу НАЗК Богдан Хмельницький надіслав листа, у якому заявив, що такого звіту немає і надати його він не може. Пізніше стало відомо, що цей посадовець під підпис ознайомився із цим звітом задовго до того, як написав НАЗК про те, що звіту немає, і він не може його надати», – йдеться у повідомленні.

Крім того, кажуть у НАЗК, чиновник порушив визначений законом термін відповіді.

16 січня, одночасно зі скеруванням адмінпротоколу до Солом’янського суду Києва, НАЗК також звернулося до Міноборони з пропозицією усунути Хмельницького від виконання обов’язків директора департаменту на період розгляду цієї справи в суді. Копію протоколу посадовцю вручено особисто під підпис, зазначили в Агентстві.

Як повідомлялося, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

До відома, міністр оборони України сьогодні підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника міністра оборони України та звернувся з відповідним поданням до Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов, який воює на Донеччині, назвав хайпом висунуті проти Міноборони звинувачення у завищенні цін на закупівлю продуктів харчування для українських солдатів, зазначивши, що вартість раціону солдата ЗСУ в понад шестеро нижча за вартість раціону солдата НАТО. 

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Теги: історія Олександр Новіков харчування розслідування скандал НАЗК чиновник продукти Міноборони міністр звільнення

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