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Скандал із закупівлями Міноборони. Заступник Резнікова подав у відставку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скандал із закупівлями Міноборони. Заступник Резнікова подав у відставку
В’ячеслав Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ
фото з відкритих джерел

Міноборони вважає, що звільнення Шаповалова дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів

Міністр оборони України сьогодні підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника міністра оборони України та звернувся з відповідним поданням до Кабінету міністрів України. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування», – йдеться в повідмоленні.

Міністерство оборони України вважає, що такий крок дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів та забезпечити об’єктивність під час додаткових уточнень та можливих розслідувань.

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

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Теги: Міноборони скандал Олексій Резніков

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