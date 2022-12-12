НАЗК взялося за дорогі автівки Тимошенка 

Україна повинна гарантувати підзвітність органів державної влади, якщо хоче отримати гроші на відновлення від партнерів

Голова НАЗК Олександр Новіков у інтерв'ю виданню «Цензор» повідомив про перевірку інформації щодо поїздок заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком на дорогих авто. На питання, чи вивчає НАЗК ситуацію з машинами Кирила Тимошенка, Новіков відповів: «НАЗК проводить перевірку за відповідною інформацією в ЗМІ».

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За словами очільника НАЗК, Україна повинна гарантувати підзвітність органів державної влади, якщо хоче отримати мільярди доларів на відновлення нашої країни від західних партнерів.

«Потрібна подача декларацій, подача звітів політичних партій, щоби бачити, що ніхто не наживається на людському горі. Це забезпечення систем управління ризиками. Без цього ми не зможемо перемогти Росію», – сказав Новіков.

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Раніше в ЗМІ повідомлялось, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час воєнного стану їздить на автомобілі Porsche Taycan 2021 року, вартістю $100 тис.

Крім того, була інформація, що Тимошенко їздить на позашляховику Chevrolet Tahoe, який компанія General Motors передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій. Після цього Тимошенко заявив, що більше не буде використовувати Chevrolet Tahoe, яке було надано Україні для гуманітарних цілей, і попросив передати його у прифронтові райони за призначенням.