Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

НАЗК взялося за дорогі автівки Тимошенка 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
НАЗК взялося за дорогі автівки Тимошенка 
Раніше довкола недешевого автопарку заступника голови Офісу президента розгорівся скандал
скріншот із відео

Україна повинна гарантувати підзвітність органів державної влади, якщо хоче отримати гроші на відновлення від партнерів

Голова НАЗК Олександр Новіков у інтерв'ю виданню «Цензор» повідомив про перевірку інформації щодо поїздок заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком на дорогих авто. На питання, чи вивчає НАЗК ситуацію з машинами Кирила Тимошенка, Новіков відповів: «НАЗК проводить перевірку за відповідною інформацією в ЗМІ». 

За словами очільника НАЗК, Україна повинна гарантувати підзвітність органів державної влади, якщо хоче отримати мільярди доларів на відновлення нашої країни від західних партнерів.

«Потрібна подача декларацій, подача звітів політичних партій, щоби бачити, що ніхто не наживається на людському горі. Це забезпечення систем управління ризиками. Без цього ми не зможемо перемогти Росію», – сказав Новіков.

Раніше в ЗМІ повідомлялось, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час воєнного стану їздить на автомобілі Porsche Taycan 2021 року, вартістю $100 тис. 

Крім того, була інформація, що Тимошенко їздить на позашляховику Chevrolet Tahoe, який компанія General Motors передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій. Після цього Тимошенко заявив, що більше не буде використовувати Chevrolet Tahoe, яке було надано Україні для гуманітарних цілей, і попросив передати його у прифронтові райони за призначенням. 

Читайте також: Автомобільні скандали Атрошенка і Тимошенка. На все воля Банкової
Теги: відео Україна Кирило Тимошенко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти моніторять світлини українців за допомогою відкритих даних, тож зйомка об'єктів критичної інфраструктури може стати наводкою для ворогів
Обстріл Одеси спровокував Кирило Тимошенко? Активіст навів фотодокази 
Сьогодні, 10:45
У Бородянці розмістили мобільні будинки, у яких мешкатимуть працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій і волонтери
Україна веде перемовини про постачання мобільних будинків з двома виробниками – Кирило Тимошенко
16 квiтня, 20:20
З Енергодару до Запоріжжя «вирушили евакуаційні автобуси з мешканцями міста»
З Енергодару виїхали перші автобуси з евакуйованими – Кирило Тимошенко
9 березня, 14:21

Події в Україні

НАЗК взялося за дорогі автівки Тимошенка 
НАЗК взялося за дорогі автівки Тимошенка 
ЗСУ вдарили по трьох важливих об'єктах росіян у Мелітополі – Федоров
ЗСУ вдарили по трьох важливих об'єктах росіян у Мелітополі – Федоров
Окупанти знищують червонокнижних птахів на Арабатській Стрілці – Хлань
Окупанти знищують червонокнижних птахів на Арабатській Стрілці – Хлань
Усі електростанції ДТЕК в Україні зазнали атак рашистів: коли їх вдасться відновити
Усі електростанції ДТЕК в Україні зазнали атак рашистів: коли їх вдасться відновити
Херсон перебуває під обстрілом окупантів, є жертви
Херсон перебуває під обстрілом окупантів, є жертви
Росія змінила схему ударів по Україні з бомбардувальників — розвідка
Росія змінила схему ударів по Україні з бомбардувальників — розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Дитяче Євробачення-2022: хто став переможцем і яке місце виборола українка
7171
Обстріл Одеси спровокував Кирило Тимошенко? Активіст навів фотодокази 
6324
Вибухи на аеродромі в Рязані: загинув пілот, який обстрілював Україну
6121
Провокація депутатки Совсун. Чому збурена наукова спільнота?
6113
12 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
5703
РФ змінила цілі «спецоперації». Розвідка Британії оцінила можливості окупантів

Новини

Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
Сьогодні, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
Сьогодні, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
10 грудня, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
9 грудня, 17:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту