Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Харчування солдата НАТО $25 на добу, українського – менше $4, – відомий боєць ЗСУ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Харчування солдата НАТО $25 на добу, українського – менше $4, – відомий боєць ЗСУ
Кирило Сазонов
фото з соцмереж

«МО не купує яйця, а купує послугу. Годувати певну кількість бійців протягом року»

Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов, який воює на Донеччині, назвав хайпом висунуті проти Міноборони звинувачення у завищенні цін на закупівлю продуктів харчування для українських солдатів, зазначивши, що вартість раціону солдата ЗСУ в понад шестеро нижча за вартість раціону солдата НАТО. Про це боєць написав на своїй сторінці у Facebook.

«З приводу цієї історії із закупівлями продовольства для ЗСУ не хотів писати одразу – немає сенсу щось аналізувати, доки хайп. Хоча низку моментів як політолог – одразу відзначив. Вибірку, порівняння річного контракту із поточною ціною, там багато всього. А з корупційною складовою нехай розбирається НАБУ. Їм за це платять великі гроші та видають дорогі тактичні шкарпетки. Плюс профільний парламентський комітет», – пояснює політолог.

За його словами, дані з розслідування журналістів перевірятимуть відповідні органи, але вже зараз можна сказати, що у статті було багато маніпуляцій.

«МО не купує яйця, а купує послугу. Годувати певну кількість бійців протягом року. Тобто раціон. До раціону є набір вимог. Не просто калорії, а різноманітність. Тому що з'їсти два мішки перлівки солдатів не зможе і не захоче. І якщо твоя пропозиція цим вимогам відповідає, ти йдеш на тендер із ціновою пропозицією. Минулого року добовий раціон українського військового це 120 гривень на добу. Цього року постачальники вийшли із пропозиціями від 151 грн до 162. Після переговорів спустилися до 145,8 грн. А тепер питання – 145,8 грн на добу, це багато чи мало?» – пише Кирило Сазонов.

Військовослужбовець ЗСУ зазначає, що у країнах НАТО витрати на харчування військових у рази більші.

«Для розуміння – у країнах НАТО зараз 25 доларів на добу. 2015 року було 20 євро. Щодо витрат на харчування військовослужбовців армій країн НАТО, вони залежать від країни і як побудований процес. Як приклад, можу навести приклад бійців НАТО в Афганістані, там триразове харчування, яке коштує близько 20 євро на добу на військовослужбовця. «Солдат їсть, скільки хоче». Це – слова представника Агентства з матеріально-технічного забезпечення та закупівель НАТО (NSPA) Бюлента Тюдеша, які він сказав, перебуваючи в Києві у далекому 2015 році. Отже, харчування солдатів НАТО 25 доларів. У нас – менше 4. Спитаю разом із Резніковим: хтось дійсно вважає, що ця сума є завищеною? Хтось дійсно вважає, що наш солдат забагато їсть?» – запитує Кирило Сазонов.

Читайте також: Скандал із закупівлями Міноборони. Постачальник продуктів заявляє про «навмисну маніпуляцію»
Теги: Міноборони гроші скандал тендер розслідування харчування солдат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В’ячеслав Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ
Скандал із закупівлями Міноборони. Заступник Резнікова подав у відставку
Сьогодні, 09:55
СБУ займеться «продовольчим» скандалом у Міноборони
Хто спровокував «продовольчий» скандал у Міноборони? До розслідування зливу депутати залучать СБУ
22 сiчня, 17:48
Згідно з інформацією журналістів, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень
«Продовольчий» скандал у Міноборони. Партія Порошенка пропонує рішення
22 сiчня, 14:06

Суспільство

Захисники України отримають майже 5 тисяч польових пічок зі сталі Метінвесту
Захисники України отримають майже 5 тисяч польових пічок зі сталі Метінвесту
Харчування солдата НАТО $25 на добу, українського – менше $4, – відомий боєць ЗСУ
Харчування солдата НАТО $25 на добу, українського – менше $4, – відомий боєць ЗСУ
Дефіцит суттєвий. «Укренерго» повідомило про ситуацію зі світлом
Дефіцит суттєвий. «Укренерго» повідомило про ситуацію зі світлом
Свята у лютому 2023: чи матимуть українці додаткові дні відпочинку
Свята у лютому 2023: чи матимуть українці додаткові дні відпочинку
Похолодання та ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
Похолодання та ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
Втекли на захід: внутрішньо переміщених осіб в Україні масово штрафують
Втекли на захід: внутрішньо переміщених осіб в Україні масово штрафують

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Втекли на захід: внутрішньо переміщених осіб в Україні масово штрафують
27K
Скандал із закупівлями Міноборони. Заступник Резнікова подав у відставку
17K
Скандал із закупівлею продуктів військовим: НАБУ розкрило подробиці
14K
Мер Львова висміяв скандальний подарунок головного патрульного міста
12K
Війна в Україні: Лавров зробив неоднозначну заяву
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

11 місяців війни: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
Сьогодні, 07:11
Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО
Вчора, 21:21
Як змінилося ставлення суспільства до ветеранів за пів року – соцопитування
Вчора, 17:19
Нобелівська лауреатка проводить почесну лекцію у Києві (трансляція)
Вчора, 17:00
Євросоюз займеться ситуацією у Нагірному Карабаху: створено громадянську місію
Вчора, 16:20
Стали відомі подробиці про скандального ексочільника поліції Львівщини та його дівчину
Вчора, 16:17

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту