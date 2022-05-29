Не працював на захист: президент звільнив очільника СБУ на Харківщині

Мотиви посадовця мають з'ясувати правоохоронці, заявив Зеленський

Президент Володимир Зеленський звільнив очільника Служби безпеки України у Харківській області за те, що той не працював на захист Харкова з перших днів активної війни. Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні.

Після візиту до Харківщини Зеленський подякував керівництву Харківської області та міста Харкова за те, що вони «були і залишаються разом з харків'янами, разом з Україною».

«І, що дуже важливо зараз, – разом один з одним. У них співпраця 100%. Армія, поліція, мер Харкова, ОДА – всі дійсно працюють на перемогу і роблять це дуже ефективно. На жаль, цього не скажеш про місцеве керівництво по лінії СБУ», – сказав Зеленський.

Він розповів, що «приїхав, розібрався та звільнив очільника СБУ в області» за те, що той не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Мотиви посадовця мають з'ясувати правоохоронці, заявив Зеленський.

Як відомо, 29 травня президент України Володимир Зеленський відвідав Харків та передові позиції українських військовиків в області.