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    Події в Україні

    Не працював на захист: президент звільнив очільника СБУ на Харківщині

    Зеленський звільнив очільника СБУ на Харківщині, бо той &laquo;не працював на захист Харкова&raquo; - Не працював на захист: президент звільнив очільника СБУ на Харківщині
    Зеленський звільнив очільника СБУ на Харківщині, бо той «не працював на захист Харкова»

    Мотиви посадовця мають з'ясувати правоохоронці, заявив Зеленський

    Президент Володимир Зеленський звільнив очільника Служби безпеки України у Харківській області за те, що той не працював на захист Харкова з перших днів активної війни. Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні.

    Після візиту до Харківщини Зеленський подякував керівництву Харківської області та міста Харкова за те, що вони «були і залишаються разом з харків'янами, разом з Україною».

    «І, що дуже важливо зараз, – разом один з одним. У них співпраця 100%. Армія, поліція, мер Харкова, ОДА – всі дійсно працюють на перемогу і роблять це дуже ефективно. На жаль, цього не скажеш про місцеве керівництво по лінії СБУ», – сказав Зеленський.

    Він розповів, що «приїхав, розібрався та звільнив очільника СБУ в області» за те, що той не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Мотиви посадовця мають з'ясувати правоохоронці, заявив Зеленський.

    Як відомо, 29 травня президент України Володимир Зеленський відвідав Харків та передові позиції українських військовиків в області.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Не працював на захист: президент звільнив очільника СБУ на Харківщині