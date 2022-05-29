Зеленський записав звернення присвячене чотирьом містам (відео)

Президент підбив підсумки 95-го дня війни

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 95 днів війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

Зеленський присвятив 4 містам України. Мовиться про Харків, Київ, Сєвєродонецьк та Кривий Ріг.

«Це моє звернення присвячене чотирьом містам України: Харкову, Києву, Сєвєродонецьку та Кривому Рогу. А через них – усій нашій державі, усім нашим містам і громадам», – сказав він.

Президент розповів, що 29 травня відвідав Харківщину. Зокрема, передові позиції українських захисників.

Харків пережив страшні удари російських окупантів. Зеленський зауважив, що чорні обпалені вогнем напівзруйновані будинки дивляться своїми вікнами на Схід та Північ.

«Росія вже програла битву не тільки за Харків, не тільки битву за Київ і північ України. Вона програла власне майбутнє і будь-які культурні зв'язки зі світом. Вони всі вже згоріли. Зокрема й там, на Салтівці», – сказав Зеленський.

Зеленський також згадав, що сьогодні святкують День заснування Києва.

«Саме за те, щоб люди спокійно прогулювалися вулицями свого власного міста ми й боремося», – сказав він.

Очільник побажав киянам та киянкам берегти цей спокій та не забувати, завдяки кому він у Києві є.

«Я розумію, що у вас вже літо в очах. Але війна ще не закінчилася», – зауважив Зеленський.

Як відомо, 29 травня президент України Володимир Зеленський відвідав Харків та передові позиції українських військовиків в області.