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    Події в Україні

    Небезпека не зникає. Єнін розповів, скільки диверсантів затримано у червні

    Від початку повномасштабного вторгнення РФ уже затримано близько 100 ДРГ по всій території України - Небезпека не зникає. Єнін розповів, скільки диверсантів затримано у червні
    Від початку повномасштабного вторгнення РФ уже затримано близько 100 ДРГ по всій території України
    фото: МВС

    Поліція продовжує затримувати російських диверсантів в Україні

    Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін повідомив, що у червні в Україні вже затримали 30 диверсантів, із яких 11 - в Києві. Про це інформує пресслужба МВС.

    «Уже затримано близько 100 ДРГ по всій території України. За червень в Україні силами поліцейських затримано майже 30 диверсантів, із них 11 було – в Києві. Небезпека нікуди не зникає, ДРГ існують серед нас, працюючи на ворога», – заявив Єнін.

    Заступник голови МВС поінформував, що нещодавно в Сумській області поліцейські затримали місцевого мешканця, якій фарбою на дверях та вікнах свого помешкання намалював заборонені на території символи Z та V, та ще й виправдовував дії російського агресора.

    Нагадаємо, раніше перший заступник голови МВС Євгеній Єнін заявив, що російська агресія має і неочевидні наслідки – це «подарунки», залишені ворожими диверсійно-розвідувальними групами (ДРГ), а також зростання рівня злочинності в Україні на тлі зниження рівня життя.

    Речник Міноборони Олександр Мотузяник раніше повідомив, що російське керівництво намагається активізувати диверсійну роботу в Україні. Для ДРГ в Україні шукають найманців. За словами Мотузяника, перевага надається переважно вихідцям із Донецької та Луганської областей, які розмовляють українською мовою.

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    Теги: росія МВС війна Україна диверсия Євген Єнін #stoprussia
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    Небезпека не зникає. Єнін розповів, скільки диверсантів затримано у червні