Шукають україномовних: Росія набирає найманців в Україні для створення ДРГ

Перевагу надають вихідцям з Донецької та Луганської області

Російське керівництво намагається активізувати диверсійну роботу в Україні. Для ДРГ в Україні шукають найманців. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

За словами Мотузяника, командування РФ набирає найманців для формування ДРГ зі своїми подальшим використанням. Перевага надається переважно вихідцям із Донецької та Луганської областей, які розмовляють українською мовою.

Речник Міноборони також повідомив, що окупанти продовжують застосовувати проти українців тактику терору. Зокрема, в окупованому Херсоні окупанти пограбували «Епіцентр». Водночас награбоване росіяни одразу вивезли у тимчасово окупований Крим.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови МВС Євгеній Єнін заявив, що російська агресія має і неочевидні наслідки – це «подарунки», залишені ворожими диверсійно-розвідувальними групами (ДРГ), а також зростання рівня злочинності в Україні на тлі зниження рівня життя.

Єнін також заявив, що підрозділи Міністерства внутрішніх справ України готові до відсічі будь-яких спроб повторного вторгнення РФ з північного напрямку. За його словами, на сьогодні частіше спостерігаються артилерійські чи мінометні обстріли. В окремих випадках мова йде про спроби проникнення ДРГ з російського боку. Вони, зазвичай, отримують рішучу відсіч і з великими втратами відступають.

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