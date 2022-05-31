Заступник голови МВС розповів про «невидимі загрози» з боку ворога

Правоохоронці зараз затримують ворожих диверсантів і у відносно безпечних українських містах

Російська агресія має і неочевидні наслідки – це «подарунки», залишені ворожими диверсійно-розвідувальними групами (ДРГ), а також зростання рівня злочинності в Україні на тлі зниження рівня життя. Про це сказав перший заступник голови МВС Євгеній Єнін у інтерв’ю «РБК-Україна».

Заступник голови МВС зазначив навіть на звільнених від окупантів територіях українці повинні враховувати низку загроз. Йдеться, як про ракетні удари по нашій території, та і про менш очевидні речі.

«Є і більш невидимі загрози. Починаючи від наслідків тимчасової окупації, які лишив після себе ворог, включаючи ДРГ. Також на певному етапі ми бачили спад злочинності, але з урахуванням загального зниження рівня життя ми ще стикнемося зі зростанням рівня злочинності, посттравматичним синдромом та іншими проблемами», – сказав Єнін.

Заступник голови МВС наголосив, що проблема ДРГ досі залишається достатньо актуальною. Правоохоронці продовжують викривати нові групи ворожих диверсантів.

«Всього від початку війни, на території держави викрито 88 диверсійно-розвідувальних груп, а затримано майже 800 осіб, причетних до диверсійної діяльності. Майже всіх передано до СБУ. З російського боку нам, звісно, ніхто не сигналізує, чи всіх диверсантів ми знищили. Ми фіксуємо зниження проявів ДРГ як по Україні, так і у Києві. Але не можна сказати, що вони зникли. Лише за перші два тижні травня нашими правоохоронцями викрито на території України одну диверсійно-розвідувальну групу і затримано 43 особи, причетних до диверсійної діяльності, з них 18 у Києві», – зазначив він.

За словами Єніна, навіть у містах, які здаються зараз безпечними, ворог веде свою партизанську війну, його агенти збирають інформацію, досі можуть коригувати вогонь. Він також наголосив, що є багато так званих «сплячих» ДРГ, які чекають наказу, щоб почати роботу.

«Ми відпрацьовуємо цілу низку регіонів: криміналітет, проросійські рухи та угруповання. Першою була Одеська область, де в результаті обшуків поліція виявила величезні арсенали зброї і навіть інструкції по диверсійно-розвідувальній діяльності. Скільки ще таких груп знаходяться у «сплячому режимі» в інших регіонах – будемо з'ясовувати», – сказав заступник міністра.

Представник МВС закликав українців бути пильними та повідомляти у поліцію про підозрілих осіб.

Нагадаємо, раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що є загроза повторного вторгнення російських військ з боку північного кордону України. Підрозділи МВС та ЗСУ готові до відсічі будь-яких спроб повторного вторгнення РФ з північного напрямку.

Як відомо, РФ знову почала накопичувати війська та ворожу техніку на кордонах Чернігівської та Сумської областей. А в Харкові, де українські захисники відкинули окупантів до державного кордону, очікують, що оборонна підготовка може змінитися на масові бої.



