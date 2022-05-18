Бояться нічних партизанів та вчать українську мову. СБУ перехопила розмову окупантів (аудіо)
Служба безпеки України оприлюднила нову перехоплену розмову окупантів, яка свідчить про те, що вони жахаються нічної «партизанщини» та вже переходять на українську мову
Російські загарбники бояться нічної «партизанщини» і починають вчити українську мову. Окупанти бідкаються на постійні атаки українських захисників на Запоріжжі і вже прощаються фразами «До побачення». Про це свідчать нові перехоплені Службою безпеки розмови рашистів.
«Каждый вечер, бл*дь, боремся с ДРГ, которые, бл*ть, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходить… Ну короче, бл*дь, зае*ало все, домой хочу, бл*дь. Уже некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али», – жаліється окупант своєму товаришу, який також воює в Україні.
У СБУ зазначають, що наприкінці розмови загарбники переходять на українську.
«Схоже, що невдовзі наші бійці навчать їх вітатися правильно – «Слава Україні!». Втім, головне кодове слово «паляниця» все одно залишиться для окупантів недосяжним», – констатують силовики.
Нагадаємо, раніше СБУ перехопила розмову гауляйтерів Херсонщини, які визнали свій провал. «Новопризначені» чиновники уже обмірковують план своєї втечі.