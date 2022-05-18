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    Події в Україні

    Бояться нічних партизанів та вчать українську мову. СБУ перехопила розмову окупантів (аудіо)

    Рашисти вже прощаються фразами &laquo;До побачення&raquo; - Бояться нічних партизанів та вчать українську мову. СБУ перехопила розмову окупантів (аудіо)
    Рашисти вже прощаються фразами «До побачення»
    фото з відкритих джерел

    Служба безпеки України оприлюднила нову перехоплену розмову окупантів, яка свідчить про те, що вони жахаються нічної «партизанщини» та вже переходять на українську мову

    Російські загарбники бояться нічної «партизанщини» і починають вчити українську мову. Окупанти бідкаються на постійні атаки українських захисників на Запоріжжі і вже прощаються фразами «До побачення». Про це свідчать нові перехоплені Службою безпеки розмови рашистів.

    «Каждый вечер, бл*дь, боремся с ДРГ, которые, бл*ть, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходить… Ну короче, бл*дь, зае*ало все, домой хочу, бл*дь. Уже некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али», – жаліється окупант своєму товаришу, який також воює в Україні.

    У СБУ зазначають, що наприкінці розмови загарбники переходять на українську.

    «Схоже, що невдовзі наші бійці навчать їх вітатися правильно – «Слава Україні!». Втім, головне кодове слово «паляниця» все одно залишиться для окупантів недосяжним», – констатують силовики.

    Нагадаємо, раніше СБУ перехопила розмову гауляйтерів Херсонщини, які визнали свій провал. «Новопризначені» чиновники уже обмірковують план своєї втечі.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Бояться нічних партизанів та вчать українську мову. СБУ перехопила розмову окупантів (аудіо)