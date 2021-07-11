Негода на Франківщині: підтоплено будинки, авто та знищено міст у селі

Негода знищила один місток та пошкодила під’їзди до 4 переправ

У Яблуниці Поляницької територіальної громади через підняття рівня води у потічку підтопило 5 житлових будинків

У селі Яблуниця Поляницької територіальної громади через підняття рівня води у потічку Прутець Яблуницький 10 липня підтопило 5 житлових будинків, 5 подвір'їв та 3 легкових автомобілі. Також негода знищила один місток та пошкодила під’їзди до 4 переправ. Тимчасово відсутній під’їзд до 30 житлових будинків. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Допомога рятувальників для відкачування води не знадобилася. Вода зійшла самостійно.

Під час моніторингу ситуації щодо підтоплення у Поляницькій громаді мобільна оперативна група виявила зруйнований автомобільний міст на території села Бистриця. Також відсутній під’їзд до 7 домівок. Це трапилося через підняття рівня води у потічку Солотрук.

Нагадаємо, 10 липня сильні дощі у Рахівському районі Закарпатської області спричинили затоплення будинків та дороги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області троє дітей опинилися в реанімації після зустрічі з плазунами.

Читайте також: