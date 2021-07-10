Нашестя змій на Закарпатті. За добу покусали трьох дітей

Покусані діти в реанімації у тяжкому стані

В Івано-Франківській області троє дітей опинилися в реанімації після зустрічі з плазунами.

8 липня до Коломийської дитячої лікарні привезли дитину 2005 року народження з анафілактичним шоком унаслідок укусу змії. Дитина у важкому стані у реанімації, повідомляє пресслужба Івано-Франківської ОДА.

Дитину 2009 року народження вкусила змія за праву руку.

Ще одна жертва (2005 року народження) натрапила на змію просто на дитячому майданчику.

Обоє дітей теж у важкому стані в реанімаційному відділенні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за пів року змії покусали 30 українців.

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