Нашестя змій на Закарпатті. За добу покусали трьох дітей
Покусані діти в реанімації у тяжкому стані
В Івано-Франківській області троє дітей опинилися в реанімації після зустрічі з плазунами.
8 липня до Коломийської дитячої лікарні привезли дитину 2005 року народження з анафілактичним шоком унаслідок укусу змії. Дитина у важкому стані у реанімації, повідомляє пресслужба Івано-Франківської ОДА.
Дитину 2009 року народження вкусила змія за праву руку.
Ще одна жертва (2005 року народження) натрапила на змію просто на дитячому майданчику.
Обоє дітей теж у важкому стані в реанімаційному відділенні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що за пів року змії покусали 30 українців.