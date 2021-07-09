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    Недешево: в Ужгороді на флагшток і прапор хочуть 6,3 млн

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    За рішення про зміни до бюджету проголосувала більшість депутатського корпусу - Недешево: в Ужгороді на флагшток і прапор хочуть 6,3 млн
    За рішення про зміни до бюджету проголосувала більшість депутатського корпусу
    Фото з відкритих джерел

    На вершині флагштока розташують прапор України розміром 3,5 на 7 метрів

    В Ужгороді на флагшток і прапор до Дня Незалежності з міського бюджету виділили 2,85 млн грн. А загальна кошторисна вартість об’єкта – 6,3 млн грн. Про це повідомляє Закарпаття Онлайн з посиланням на громадського правозахисника Віталій Грегора.

    «Сам стрижень – 1,2 млн і благоустрій території із бруківкою та брилами – за 4,2 млн», – уточнив він.

    За відповідне рішення про зміни до бюджету проголосувала більшість депутатського корпусу – 30 голосів.

    Висота флагштока – 30 метрів, у зв’язку із зауваженнями Державіаруху, який заборонив встановлення флагштока, вищого за 30 метрів, оскільки неподалік є аеропорт.

    На вершині флагштока розташують прапор України розміром 3,5 на 7 метрів.

    Нагадаємо, мінімум у 17 областях України збираються встановити найвищі прапори до 30-річчя Незалежності України. Загалом на такий проєкт можуть витратити 170,7 млн грн з державного та місцевих бюджетів.

    Уряд затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці незалежності України. Так, до Дня прапора передбачено проведення церемонії урочистого підняття держпрапора України за участю президента, керівників органів держвлади в Києві і населених пунктах, де реалізовано проект «Найбільший державний прапор України», а також у дипломатичних установах за кордоном.

    На самі урочистості прогнозується витратити близько 100 млн грн. Прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію низки об’єктів.

    Раніше Мінкульт презентував візуальну концепцію свята.

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    Теги: Закарпаття прапор День Незалежності благоустрій
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    Недешево: в Ужгороді на флагшток і прапор хочуть 6,3 млн