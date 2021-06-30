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    Завбільшки як горіх. Закарпаття засипало градом (фото, відео)

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    Найбільше негода зачепила Хустський район - Завбільшки як горіх. Закарпаття засипало градом (фото, відео)
    Найбільше негода зачепила Хустський район
    Фото з соцмереж

    Закарпатську область охопила стихія

    У середу, 30 червня, у Закарпатській області пройшла сильна злива з градом. Як повідомляють місцеві жителі у соцмережах, найбільше негода зачепила Хустський район.

    Зокрема, злива з чималим градом засипала села Білки, Велий Раковець та Нижнє Болотне.

    Також градом засипало село Обава на Мукачівщині та село Широке Берегівського району.

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    Завбільшки як горіх. Закарпаття засипало градом (фото, відео)
    Завбільшки як горіх. Закарпаття засипало градом (фото, відео)
    Завбільшки як горіх. Закарпаття засипало градом (фото, відео)
    Завбільшки як горіх. Закарпаття засипало градом (фото, відео)
    Завбільшки як горіх. Закарпаття засипало градом (фото, відео)
    Завбільшки як горіх. Закарпаття засипало градом (фото, відео)

    Варто зазначити, що 30 червня Миколаїв залило дощем і засипало градом (фото, відео).

    Також Запоріжжя зненацька захопила стихія: на місто насунулися грози, град і шквальний вітер. Через велику кількість опадів відбулося підтоплення підвальних приміщень на вулицях Іванова, Моторобудівельників, Набережній та проспекті Собороному, а також на територіях двох приватних домоволодінь та прибудинковій території у місті Пологи.

    Додамо, що станом на ранок 30 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 16 населених пунктів у Київській області.

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    Теги: Закарпаття атмосферне явище село вітер негода дощ
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    Завбільшки як горіх. Закарпаття засипало градом (фото, відео)