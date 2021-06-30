Завбільшки як горіх. Закарпаття засипало градом (фото, відео)

Закарпатську область охопила стихія

У середу, 30 червня, у Закарпатській області пройшла сильна злива з градом. Як повідомляють місцеві жителі у соцмережах, найбільше негода зачепила Хустський район.

Зокрема, злива з чималим градом засипала села Білки, Велий Раковець та Нижнє Болотне.

Також градом засипало село Обава на Мукачівщині та село Широке Берегівського району.

Варто зазначити, що 30 червня Миколаїв залило дощем і засипало градом (фото, відео).

Також Запоріжжя зненацька захопила стихія: на місто насунулися грози, град і шквальний вітер. Через велику кількість опадів відбулося підтоплення підвальних приміщень на вулицях Іванова, Моторобудівельників, Набережній та проспекті Собороному, а також на територіях двох приватних домоволодінь та прибудинковій території у місті Пологи.

Додамо, що станом на ранок 30 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 16 населених пунктів у Київській області.

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