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    Угорщина відкрила пункти вакцинації для жителів Закарпаття

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    Угорщина відкрила пункти вакцинації для жителів Закарпаття

    Закарпатців планують щепити вакциною Janssen від Johnson&Johnson

    Угорщина відкрила пункти вакцинації для іноземців, які проживають на прикордонній території в сусідніх країнах. Зокрема, і для українців, які проживають на Закарпатті. Про це повідомляє koronavirus.gov.hu.

    Так, люди, які проживають на Закарпатті, можуть пройти вакцинацію в певних пунктах перетину кордону та пунктах вакцинації прикордонних лікарень, куди їх доставляють від кордону на спеціально виділених автобусах.

    «Закарпатці можуть в'їхати в Угорщину для вакцинації в пунктах перетину кордону, визначених міністром внутрішніх справ: залізничний прикордонний перехід Захонь, пункт пропуску Косино-Барабаш, пункт пропуску Дзвінкове-Лонья», - йдеться в повідомленні.

    Закарпатців планують щепити вакциною Janssen від Johnson&Johnson.

    Нагадаємо, громадяни, які в’їжджають на територію Словаччини з держави із «червоного» списку, зокрема з України, відтепер зобов’язані попередньо зареєструватися на спеціальному сайті.

    Зазначимо, коронавірус особливо небезпечний для пацієнтів із супутніми захворюваннями. Це люди з цукровим діабетом, серцево-судинними недугами, порушеннями в імунній системі та іншими. Однак американські вчені виявили групу пацієнтів, у яких ризик смерті при коронавірусі вище в шість разів.

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    Теги: Закарпаття Угорщина щеплення вакцинація Павло Ковтонюк Андрій Александрін
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    Угорщина відкрила пункти вакцинації для жителів Закарпаття