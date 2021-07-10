Закарпаття затопило: негода наробила біди (фото)

Сильні дощі підтопили будинки та розмили дороги

10 липня сильні дощі у Рахівському районі Закарпатської області спричинили затоплення будинків та дороги.

Селище Ясіня постраждало найбільше. Воно частково відрізане від транспортного сполучення. Про це інформує ДСНС.

Підтоплено понад півсотні будинків у селищах Ясіня, селах Лазещина, Богдан та Луги.

На ділянці протяжністю 30 метрів затопило трасу державного значення Н09 Мукачево – Рогатин – Львів поблизу селища Ясіня. Проїзд уже відновили, але також пошкоджено ґрунтові дороги в цьому селищі та селі Богдан.

Відрізаними від автомобільного сполучення залишаються близько 400 дворів в Ясіні.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області троє дітей опинилися в реанімації після зустрічі з плазунами.

Читайте також:



