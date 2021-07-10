Закарпаття затопило: негода наробила біди (фото)
Сильні дощі підтопили будинки та розмили дороги
10 липня сильні дощі у Рахівському районі Закарпатської області спричинили затоплення будинків та дороги.
Селище Ясіня постраждало найбільше. Воно частково відрізане від транспортного сполучення. Про це інформує ДСНС.
Підтоплено понад півсотні будинків у селищах Ясіня, селах Лазещина, Богдан та Луги.
На ділянці протяжністю 30 метрів затопило трасу державного значення Н09 Мукачево – Рогатин – Львів поблизу селища Ясіня. Проїзд уже відновили, але також пошкоджено ґрунтові дороги в цьому селищі та селі Богдан.
Відрізаними від автомобільного сполучення залишаються близько 400 дворів в Ясіні.
Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області троє дітей опинилися в реанімації після зустрічі з плазунами.