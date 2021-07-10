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    Закарпаття затопило: негода наробила біди (фото)

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    Найбільше постраждало селище Ясіня - Закарпаття затопило: негода наробила біди (фото)
    Найбільше постраждало селище Ясіня

    Сильні дощі підтопили будинки та розмили дороги

    10 липня сильні дощі у Рахівському районі Закарпатської області спричинили затоплення будинків та дороги.

    Селище Ясіня постраждало найбільше. Воно частково відрізане від транспортного сполучення. Про це інформує ДСНС.

    Підтоплено понад півсотні будинків у селищах Ясіня, селах Лазещина, Богдан та Луги.

    На ділянці протяжністю 30 метрів затопило трасу державного значення Н09 Мукачево – Рогатин – Львів поблизу селища Ясіня. Проїзд уже відновили, але також пошкоджено ґрунтові дороги в цьому селищі та селі Богдан.

    Відрізаними від автомобільного сполучення залишаються близько 400 дворів в Ясіні.

    Інформації про постраждалих немає.

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    Фото ДСНС Закарпаття
    Фото ДСНС Закарпаття
    Фото ДСНС Закарпаття
    Фото ДСНС Закарпаття

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області троє дітей опинилися в реанімації після зустрічі з плазунами.

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    Теги: ДСНС дороги Закарпаття негода
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    Закарпаття затопило: негода наробила біди (фото)