Неїжпапа нагородив морських піхотинців на передовій

Максим Бурич
фото: Олексій Неїжпапа
Професійне свято морські піхотинці Військово-Морських сил зустрічають у боях за Україну

Сьогодні, 23 травня, з нагоди Дня морської піхоти України, Командувач Військово-морських сил Збройних сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа зустрівся з українськими морпіхами та вручив їм заслужені державні й відомчі нагороди. Своє професійне свято «берети кольору морської хвилі» зустрічають у запеклих боях, стримуючи та знищуючи російського агресора на найважчих ділянках фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олексія Неїжпапу.

Віцеадмірал Олексій Неїжпапа особисто відвідав розташування підрозділів, щоб відзначити мужність, героїзм та високий професіоналізм військовослужбовців. Кращі бійці, які проявили себе під час виконання бойових завдань, отримали ордени, медалі, відзнаки та цінні подарунки.

Очільник національного флоту наголосив, що для нього є великою честю особисто тиснути руки воїнам, які щодня пишуть нову героїчну історію України.

«Мав честь вручити нашим військовослужбовцям нагороди. Пишаюся тим, що морська піхота по праву є елітою українського війська. Дякую захисникам і захисницям за щоденну титанічну боротьбу», – зазначив Олексій Неїжпапа.

Нагадаємо, 23 травня, в Україні відзначають День морської піхоти. Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із професійним святом, відзначивши їхній винятковий внесок в оборону держави, стійкість на найважчих ділянках фронту та відданість українському народові. 

