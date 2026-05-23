У Львові пасажирський потяг на смерть збив 20-річного юнака

Максим Бурич
фото: поліція Львівської області
У ніч проти 23 травня у Львові сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на залізниці. Пасажирський потяг, що прямував із Закарпаття до південного регіону країни, здійснив наїзд на молодого чоловіка. Від отриманих важких травм потерпілий помер на місці ще до приїзду медиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівщини.

За інформацією правоохоронців, подія відбулася сьогодні близько 02:10 в межах залізничної станції «Підзамче», яка розташована в Шевченківському районі міста.

Як попередньо встановили слідчі, які виїжджали на місце інциденту, під колеса пасажирського потяга сполученням «Ужгород – Одеса» потрапив 20-річний місцевий мешканець. Залізничний склад рухався згідно зі встановленим графіком. Попри спроби екстреного гальмування, уникнути зіткнення в умовах обмеженої нічної видимості не вдалося. Травми, які дістав юнак, виявилися несумісними з життям.

«За фактом слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Поліцейські встановлюють усі обставини події», – зазначили у поліції.

Нагадаємо, у Львові, 17 травня, стався капітальний обвал конструкції балкону загального користування на першому поверсі. У момент обвалу на балконі перебувала мешканка будинку.

Під час обвалу на балконі перебувала мешканка будинку, яка впала вниз разом із бетонною брилою, після чого зверху на неї впала друга частина залізобетонної конструкції. Внаслідок події потерпіла отримала тілесні ушкодження (забої) та зазнала важкого психологічного шоку.

