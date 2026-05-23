Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Гальмують наступ РФ: Сили оборони посилили удари по логістиці ворога – ISW

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Гальмують наступ РФ: Сили оборони посилили удари по логістиці ворога – ISW
ЗСУ посилили удари по логістиці РФ
фото: ISW
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Сальдо підписав указ, яким обмежив рух вантажних автомобілів на тимчасово окупованій частині Херсонщини

Протягом останніх місяців Сили оборони України значно активізували удари середньої дальності та операції з блокування повітряного простору на тимчасово окупованих територіях. Системне вогневе ураження ключових транспортних артерій призвело до серйозних збоїв у забезпеченні окупаційних військ та помітно уповільнило просування ворога на фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Яскравим підтвердженням успішності української стратегії ізоляції театру бойових дій стало екстрене рішення окупаційної адміністрації на півдні України. Так, глава колаборантів Херсонської області Володимир Сальдо підписав указ, яким суворо обмежив рух вантажних автомобілів на стратегічній ділянці автотраси М-14 «Маріуполь – Бердянськ – Мелітополь – Генічеськ».

Ця магістраль є так званим «сухопутним коридором» і слугує головним наземним маршрутом, що з’єднує територію РФ із тимчасово окупованим Кримом та утримує все південне угруповання ворожих військ.

Аналітики ISW наголошують, що піти на такий крок загарбників змусили регулярні втрати техніки. У мережі дедалі частіше з’являються відеодокази з наслідками результативних прильотів по колонах російських військових вантажівок вздовж магістралі М-14. Аналогічна ситуація фіксується і на іншій важливій трасі – Н-20 «Маріуполь – Донецьк», де українські сили останніми тижнями влаштували справжнє полювання на логістичний транспорт ворога.

Експерти Інституту вивчення війни підкреслюють, що вимушене обмеження руху на М-14 наочно демонструє: українські удари зробили перевезення цим шляхом критично небезпечними для армії РФ. Намагання окупантів перенаправити потоки постачання на менші або об’їзні дороги створюють величезні затори, збільшують плече доставки боєприпасів та палива, а також роблять нові логістичні вузли вразливими для української розвідки.

«ISW фіксує посилення українських ударів проти російської наземної логістики на окупованій території України, що спричиняє ланцюгові наслідки на полі бою та гальмує просування російських військ. Рішення Сальдо обмежити рух по шосе М-14 свідчить про те, що удари України зробили перевезення цим маршрутом набагато небезпечнішими і, ймовірно, вплинуть на російську логістику на окупованій території», – зазначають у звіті американські аналітики.

Порушення стабільного постачання боєкомплекту та живої сили на передову вже викликало брак ресурсів на окремих ділянках фронту. Це позбавляє російське командування можливості підтримувати високу інтенсивність штурмів і змушує ворога переходити до тактичних пауз для перегрупування своїх тилових служб.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують жорстокі щоденні атаки на правобережжя Херсонської області. Протягом минулої доби ворог застосував увесь спектр наявного озброєння – ударні безпілотники, авіаційні бомби та ствольну артилерію. Під щільним вогнем опинилися житлові квартали Херсона та ще 31 населений пункт регіону, внаслідок чого загинула цивільна людина, а ще 20 громадян зазнали поранень.

Читайте також:

Теги: ISW війна Херсонщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аналітики зазначають, що Путін регулярно сигналізує про свою неготовність до двосторонньої зустрічі із президентом України
Кінець війни близько? ISW проаналізував останні заяви Путіна
11 травня, 07:53
РФ з початку року втратила в Україні 24541 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 9 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
9 травня, 06:50
Президент Росії Володимир Путін
Чому смерть Путіна не зупинить війну миттєво? Аналітика Newsweek
7 травня, 08:52
Противник перегрупувався під Покровськом
Ситуація під Покровськом: ворог перегруповується. Огляд фронту
4 травня, 13:05
Нині триває 1531-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня 2026 року
4 травня, 08:20
Республіканці не підтримали ініціативу, попри наближення 60-денного дедлайну
Сенат США вшосте заблокував спробу обмежити війну з Іраном
1 травня, 01:28
ЗСУ тиснуть, а РФ намагається повернути позиції.
Росіяни намагаються прорватися до Оріхова за будь-яку ціну. Огляд фронту
26 квiтня, 10:31
Ірина Фріз («Європейська солідарність») переконана, що новий законопроєкт про мобілізацію має бути обговорений з депутатами ще до його реєстрації у Верховній Раді
Соратниця Порошенка розповіла, чого очікує у новому законопроєкті про мобілізацію
25 квiтня, 20:57
Принц Гаррі прибув до Києва на форум
Україна перебуває на передньому краї сучасної війни – принц Гаррі
23 квiтня, 13:56

Події в Україні

Гальмують наступ РФ: Сили оборони посилили удари по логістиці ворога – ISW
Гальмують наступ РФ: Сили оборони посилили удари по логістиці ворога – ISW
У Львові пасажирський потяг на смерть збив 20-річного юнака
У Львові пасажирський потяг на смерть збив 20-річного юнака
На Херсонщині окупанти вбили людину, є 20 поранених
На Херсонщині окупанти вбили людину, є 20 поранених
На Дніпропетровщині окупанти атакували три райони: що відомо
На Дніпропетровщині окупанти атакували три райони: що відомо
Нічний удар по Полтаві: рятувальники ліквідували масштабну пожежу в адмінбудівлі
Нічний удар по Полтаві: рятувальники ліквідували масштабну пожежу в адмінбудівлі
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Сьогодні, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Сьогодні, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Сьогодні, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Сьогодні, 02:12
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Вчора, 09:25

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua