Гальмують наступ РФ: Сили оборони посилили удари по логістиці ворога – ISW

Сальдо підписав указ, яким обмежив рух вантажних автомобілів на тимчасово окупованій частині Херсонщини

Протягом останніх місяців Сили оборони України значно активізували удари середньої дальності та операції з блокування повітряного простору на тимчасово окупованих територіях. Системне вогневе ураження ключових транспортних артерій призвело до серйозних збоїв у забезпеченні окупаційних військ та помітно уповільнило просування ворога на фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Яскравим підтвердженням успішності української стратегії ізоляції театру бойових дій стало екстрене рішення окупаційної адміністрації на півдні України. Так, глава колаборантів Херсонської області Володимир Сальдо підписав указ, яким суворо обмежив рух вантажних автомобілів на стратегічній ділянці автотраси М-14 «Маріуполь – Бердянськ – Мелітополь – Генічеськ».

Ця магістраль є так званим «сухопутним коридором» і слугує головним наземним маршрутом, що з’єднує територію РФ із тимчасово окупованим Кримом та утримує все південне угруповання ворожих військ.

Аналітики ISW наголошують, що піти на такий крок загарбників змусили регулярні втрати техніки. У мережі дедалі частіше з’являються відеодокази з наслідками результативних прильотів по колонах російських військових вантажівок вздовж магістралі М-14. Аналогічна ситуація фіксується і на іншій важливій трасі – Н-20 «Маріуполь – Донецьк», де українські сили останніми тижнями влаштували справжнє полювання на логістичний транспорт ворога.

Експерти Інституту вивчення війни підкреслюють, що вимушене обмеження руху на М-14 наочно демонструє: українські удари зробили перевезення цим шляхом критично небезпечними для армії РФ. Намагання окупантів перенаправити потоки постачання на менші або об’їзні дороги створюють величезні затори, збільшують плече доставки боєприпасів та палива, а також роблять нові логістичні вузли вразливими для української розвідки.

«ISW фіксує посилення українських ударів проти російської наземної логістики на окупованій території України, що спричиняє ланцюгові наслідки на полі бою та гальмує просування російських військ. Рішення Сальдо обмежити рух по шосе М-14 свідчить про те, що удари України зробили перевезення цим маршрутом набагато небезпечнішими і, ймовірно, вплинуть на російську логістику на окупованій території», – зазначають у звіті американські аналітики.

Порушення стабільного постачання боєкомплекту та живої сили на передову вже викликало брак ресурсів на окремих ділянках фронту. Це позбавляє російське командування можливості підтримувати високу інтенсивність штурмів і змушує ворога переходити до тактичних пауз для перегрупування своїх тилових служб.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують жорстокі щоденні атаки на правобережжя Херсонської області. Протягом минулої доби ворог застосував увесь спектр наявного озброєння – ударні безпілотники, авіаційні бомби та ствольну артилерію. Під щільним вогнем опинилися житлові квартали Херсона та ще 31 населений пункт регіону, внаслідок чого загинула цивільна людина, а ще 20 громадян зазнали поранень.