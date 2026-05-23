Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Зеленський привітав воїнів із Днем морської піхоти України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський привітав воїнів із Днем морської піхоти України
Україна відзначає День морської піхоти
фото: Генштаб ЗСУ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Зеленський: Морська піхота України – це про відданість, готовність попри все захищати своїх

23 травня, в Україні відзначають День морської піхоти. Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із професійним святом, відзначивши їхній винятковий внесок в оборону держави, стійкість на найважчих ділянках фронту та відданість українському народові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Морська піхота України традиційно виконує найскладніші завдання в ході відсічі російської агресії, беручи участь у штурмових та оборонних операціях на критичних напрямках. Володимир Зеленський наголосив, що саме завдяки залізному характеру та витримці цих бійців країна зберігає впевненість у загальній стійкості оборони.

«Морська піхота України – це про відданість, готовність попри все захищати своїх, обороняти наші позиції та знищувати окупанта. Наші воїни – герої. На найважчих ділянках фронту своєю силою, витримкою та характером забезпечують для України результат і впевненість у тому, що вистоїмо.

Воїни морської піхоти разом з іншими підрозділами наших Сил оборони щодня доводять, що українці не віддають своє і дух український дійсно незламний. Дякую кожному морпіху за стійкість і захист наших людей.

І всі ми маємо усвідомлювати, якою високою ціною дається Україні незалежність, у яких боях вона виборюється. Шануємо подвиг полеглих героїв. Пишаємось кожним і кожною, хто сьогодні продовжує боротьбу, захищає державу та наближає мир для України.

З Днем морської піхоти України», – привітав Зеленський.

Професійне свято українських морпіхів було встановлене у 2018 році на честь подій 1918 року, коли гетьман Павло Скоропадський видав указ про початок формування бригади морської піхоти у складі Збройних сил Української Держави. Сучасне покоління воїнів гідно продовжує ці історичні мілітарні традиції.

Читайте також:

Теги: морська піхота Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський спільно з першою леді вшанували пам'ять жертв геноциду кримських татар
Подружжя Зеленських вшанувало пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня, 15:58
Окремими цілями «далекобійних санкцій» стали стратегічні об’єкти російського нафтопереробного сектору
Зеленський підбив підсумки «тижневих далекобійних санкцій»
16 травня, 12:21
Окупанти готують нові атаки. Президент попередив про небезпеку
Окупанти готують нові атаки. Президент попередив про небезпеку
11 травня, 20:32
Зеленський засудив нещодавні удари Ірану по ОАЕ
Зеленський провів розмову з президентом ОАЕ
11 травня, 18:58
Умєров і Гнатов доповіли Зеленському
Посилення захисту Європи: Зеленський дав доручення Гнатову та Умєрову
5 травня, 15:13
Зеленський зустрінеться з очільниками урядів чотирьох країн
Президент прибув до Вірменії на саміт європейських лідерів
3 травня, 15:40
Джеймс Шерр виступив на Київському безпековому форумі, 23 квітня 2026 року
Скільки йтиме війна і чому Трамп ненавидить Зеленського? Пояснює британський аналітик, який передбачив агресію Путіна Геополітика
2 травня, 11:30
Зеленський відзначив державними нагородами ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та наслідків минулорічного удару російського дрона по конфайнменту
Президент відзначив ліквідаторів аварії та працівників, які забезпечують роботу Чорнобильської АЕС під час війни
26 квiтня, 20:33
Відбувся 73-й обмін полоненими між Україною та РФ
Обмін полоненими. Президент показав перші кадри (фото, відео)
24 квiтня, 16:25

Суспільство

Зеленський привітав воїнів із Днем морської піхоти України
Зеленський привітав воїнів із Днем морської піхоти України
Кого з українців виженуть із ЄС? Голова Державної міграційної служби пояснила ситуацію
Кого з українців виженуть із ЄС? Голова Державної міграційної служби пояснила ситуацію
Поліг під час виконання завдання на Херсонщині. Згадаймо Владислава Карпенка
Поліг під час виконання завдання на Херсонщині. Згадаймо Владислава Карпенка
В Україні не буде спеки: синоптики обіцяють прохолоду зі Скандинавії
В Україні не буде спеки: синоптики обіцяють прохолоду зі Скандинавії
23 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
23 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 23 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 23 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

Новини

Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Сьогодні, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Сьогодні, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Сьогодні, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Сьогодні, 02:12
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Вчора, 09:25

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua