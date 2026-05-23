Зеленський привітав воїнів із Днем морської піхоти України

Зеленський: Морська піхота України – це про відданість, готовність попри все захищати своїх

23 травня, в Україні відзначають День морської піхоти. Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із професійним святом, відзначивши їхній винятковий внесок в оборону держави, стійкість на найважчих ділянках фронту та відданість українському народові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Морська піхота України традиційно виконує найскладніші завдання в ході відсічі російської агресії, беручи участь у штурмових та оборонних операціях на критичних напрямках. Володимир Зеленський наголосив, що саме завдяки залізному характеру та витримці цих бійців країна зберігає впевненість у загальній стійкості оборони.

«Морська піхота України – це про відданість, готовність попри все захищати своїх, обороняти наші позиції та знищувати окупанта. Наші воїни – герої. На найважчих ділянках фронту своєю силою, витримкою та характером забезпечують для України результат і впевненість у тому, що вистоїмо.

Воїни морської піхоти разом з іншими підрозділами наших Сил оборони щодня доводять, що українці не віддають своє і дух український дійсно незламний. Дякую кожному морпіху за стійкість і захист наших людей.

І всі ми маємо усвідомлювати, якою високою ціною дається Україні незалежність, у яких боях вона виборюється. Шануємо подвиг полеглих героїв. Пишаємось кожним і кожною, хто сьогодні продовжує боротьбу, захищає державу та наближає мир для України.

З Днем морської піхоти України», – привітав Зеленський.

Професійне свято українських морпіхів було встановлене у 2018 році на честь подій 1918 року, коли гетьман Павло Скоропадський видав указ про початок формування бригади морської піхоти у складі Збройних сил Української Держави. Сучасне покоління воїнів гідно продовжує ці історичні мілітарні традиції.