У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі

Пожежа в районі Цемеської бухти після атаки безпілотників на Новоросійськ

У Новоросійську атакували «Шесхарис» – термінал обробляє мільйони тонн нафти для експорту

Увечері 22 травня безпілотники атакували портову інфраструктуру Новоросійська: на території паливного терміналу впали уламки БПЛА, спалахнула пожежа, один чоловік госпіталізований. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали та OSINT-аналітиків.

Що горить у Новоросійську

За даними оперативного штабу Краснодарського краю, на територію підприємства впали уламки безпілотників і загорілися кілька технічних та адміністративних будівель. Постраждало двоє місцевих, яких госпіталізували.

Мер Новоросійська Андрій Кравченко повідомив, що рух у напрямку Геленджика, а також в напрямку Новоросійська, перекрито.

Удар по «Шесхарису»

OSINT-аналітики видання Astra геолоціювали відео з наслідками атаки: зйомка велася з траси М-4 Дон, що проходить по східній частині Цемеської бухти. Найімовірніше, пожежа виникла на перевалочному комплексі «Шесхарис».

«Шесхарис» належить АТ «Чорноморнафтотранс» – «дочці» ПАТ «Транснефть» – і є найбільшим нафтоналивним терміналом на півдні Росії. Тут приймають, зберігають і відвантажують на танкери нафту та нафтопродукти для експорту через Чорне море.

Чим важливий цей об'єкт

Паралельно, за даними OSINT-аналітиків, вогонь міг охопити нафтобазу «Грушова» – також підрозділ «Чорноморнафтотрансу». Це найбільше нафтосховище на Кавказі: підземні та наземні резервуари сумарною місткістю близько 1,2 млн тонн нафтопродуктів – п'ятдесят залізобетонних резервуарів по 10 тис. кубометрів і ще 14 сталевих по 50 тис. кубометрів. У мирний час «Грушова» слугувала проміжним вузлом між трубопроводами та танкерами нафтового порту Новоросійська.

Новоросійськ є найбільшим чорноморським портом Росії, через який значна частина енергоресурсів країни потрапляє на світові ринки. Пошкодження термінальної інфраструктури обмежує експортний потенціал нафти РФ – після квітневих ударів причали для танкерів типу Suezmax і Aframax кілька діб стояли порожніми.

Це вже третя атака на «Шесхарис» із початку 2026 року: попередні відбулися на початку березня та на початку квітня.

Нагадаємо, у ніч на 6 квітня безпілотники вразили термінал «Шесхарис» і пошкодили шість із семи стендерів для завантаження танкерів разом з вузлами трубопровідної системи. Той удар по Новоросійську був частиною скоординованої операції Сил оборони. До слова, Росія втратила сотні тисяч барелів нафти внаслідок серії ударів по терміналах Новоросійська, Усть-Луги та Приморська навесні 2026 року.