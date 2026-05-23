Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року

Вікторія Літвінова
Жовтий рівень небезпечності для кількох областей України
Вдень на південному сході температура сягне 25–30°

Сьогодні, 23 травня, в Україні переважно без опадів, проте на сході та півдні країни вдень очікуються грози з градом і шквалами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива. Вдень у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях очікуються короткочасні дощі та грози, в окремих районах – град і шквали зі швидкістю вітру 15–20 м/с. На решті території опадів не прогнозується. Вітер північний, у східних областях південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі 12–17°, у західних областях 8–13°; вдень 21–26°, на південному сході до 25–30°.

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) для східних, південних, Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської та Сумської областей. Несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

У п'ятницю, 23 травня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура вночі 12–17°, вдень 21–26°.

Нагадаємо, цього тижня в Україні переважатиме суха погода з температурою вдень 22–27°. Проте вже 27 травня очікується короткочасний дощ, місцями гроза та пориви вітру 15–20 м/с із зниженням температури вдень до 16–21°.

