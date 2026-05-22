Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна

glavcom.ua
Адміністрація Трампа відправляє Родні Мімс Кука на форум Путіна
На форум у Санкт-Петербурзі приїде посадовець адміністрації Трампа

Представник адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа вперше за кілька років візьме участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі в Росії. До Санкт-Петербурга прибуде голова Федеральної комісії США з витончених мистецтв Родні Мімс Кук. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The Moscow Times.

За словами Кука, його участь у заходах вже погоджена на найвищому рівні. Оргкомітет російського форуму та Державний департамент США офіційно підтвердили присутність американського високопосадовця на ключових подіях Петербурзького міжнародного економічного форуму.

«Я запрошений на пленарне засідання та виступ президента Путіна. І я буду на ньому присутнім», – заявив чиновник.

Петербурзький міжнародний економічний форум традиційно вважається головним економічним майданчиком Росії. Після початку війни проти України більшість західних компаній та офіційних делегацій припинили участь у заході через санкції та політичні ризики.

Хто такий Родні Мімс Кук 

Родні Мімс Кук є політичним призначенцем нової американської адміністрації – він очолив Федеральну комісію США з витончених мистецтв у січні 2026 року. Цей орган відповідає за консультування уряду США щодо дизайну та архітектури національних пам'яток і державних будівель у Вашингтоні.

Окрім державної служби в США, Кук має давні та тісні зв'язки з Російською Федерацією:

  • Він є засновником Національного фонду пам’яток США.
  • Виступає як спеціаліст із російської культурної спадщини у Всесвітньому фонді пам’яток.
  • Раніше особисто брав участь у реставрації Воскресенського Новоієрусалимського собору на території Росії.
  • Неодноразово виступав у посольстві РФ у Вашингтоні, а також читав лекції безпосередньо в Кремлі, Ясній Поляні та підмосковному музеї-садибі «Архангельське».

Хто ще поїде до Путіна

Візит державного чиновника є не єдиним сигналом потепління у відносинах між представниками США та Кремлем.

Як заявив президент Американської торгової палати в Росії Роберт Ейджі, у 2026 році у Петербурзькому форумі очікується участь значно більшої кількості американських компаній, ніж це було протягом попередніх трьох років після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, Центральний банк Російської Федерації почав стрімко скорочувати свої золоті запаси для покриття дефіциту державного бюджету. З початку року відомство продало майже 28 тонн золота на суму близько $4,3 млрд. Це стало найбільшим падінням обсягів дорогоцінного металу в резервах країни з 2002 року.

«Главком» писав, що повномасштабне вторгнення в Україну, яке, на думку Путіна, мало повернути Росії статус наддержави, на п’ятий рік війни перетворилося на катастрофічну проблему. За західними оцінками, армія РФ щомісяця втрачає близько 35 тис. солдатів убитими та пораненими. Російські опозиційні журналісти оцінюють кількість лише загиблих окупантів у 352 тис. осіб (із них поіменно верифіковано близько 217 800). Хоча Кремлю досі вдається компенсувати ці втрати новими рекрутами через високі виплати, російська армія від початку року повністю припинила нарощувати свою загальну чисельність.

До слова, Сили оборони України відновлюють тактичну ініціативу в різних секторах лінії фронту після низки контрнаступів та завдяки збільшенню рівня втрат військ країни-агресора Росії.

Українська армія за останні місяці досягла найбільших успіхів на фронті з часу Курської операції у серпні 2024 року. Починаючи з листопада 2025 року, Сили оборони звільнили значну частину Куп’янська Харківської області, взимку та навесні 2026 року звільнили понад 400 кв. км на півдні України, а з кінця квітня 2026 року – кілька населених пунктів на заході Запорізької області.

