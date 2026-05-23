На Херсонщині окупанти вбили людину, є 20 поранених

Максим Бурич
фото: ДСНС Херсонщини
На Херсонщині під ударом опинився обласний центр та 31 населений пункт

Російські окупаційні війська продовжують жорстокі щоденні атаки на правобережжя Херсонської області. Протягом минулої доби ворог застосував увесь спектр наявного озброєння – ударні безпілотники, авіаційні бомби та ствольну артилерію. Під щільним вогнем опинилися житлові квартали Херсона та ще 31 населений пункт регіону, внаслідок чого загинула цивільна людина, а ще 20 громадян зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

За даними обласної військової адміністрації, минула доба відзначилася особливою інтенсивністю використання окупантами скидів із безпілотників та артилерійських нальотів. Організований ворогом терор приніс нові жертви серед мирного населення. Зокрема, у Дніпровському районі Херсона зафіксовано смертельну атаку цивільного чоловіка безпілотником, від отриманих травм херсонець помер на місці.

Загалом у регіоні через російську агресію травмовано 20 людей – усім їм наразі надається необхідна медична допомога у лікувальних закладах.

«Через російську агресію одна людина загинула, ще 20 - дістали поранення», – повідомив Олександр Прокудін.

Серед громад та селищ, які потрапили до офіційного переліку зон обстрілу: Антонівка, Садове, Зимівник, Комишани, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Приозерне, Молодецьке, Кізомис, Токарівка, Клапая, Понятівка, Берислав, Костирка, Дудчани, Раківка, Українка, Томарине, Новорайськ, Степне, Високе, Качкарівка, Миколаївка, Монастирське, Новокаїри, Новоолександрівка, Саблуківка та Тягинка.

Російські підрозділи цілеспрямовано обирали своїми цілями об'єкти соціальної інфраструктури та приватну власність херсонців.

Прямих влучань та пошкоджень уламками зазнали вісім приватних житлових будинків, понівечено будівлю місцевої церкви, а також суттєво пошкоджено низку цивільних та приватних автомобілів.

Як відомо, у ніч проти 23 травня російські окупаційні війська здійснили серію масованих ударів по цивільній інфраструктурі Дніпропетровської області. Під ворожим вогнем опинилися населені пункти та громади у трьох районах регіону – Синельниківському, Криворізькому та Нікопольському. На місцях влучань зафіксовано руйнування житлового сектору та адміністративних об'єктів. 

