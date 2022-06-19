Британська розвідка назвала причини низького морального духу рашистів

Британські спецслужби вважають, що більшість російських окупантів не розуміють цілей війни, а тому відмовляються виконувати накази керівництва

Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що станом на сьогодні моральний стан російських військових особливо тяжкий. Окупанти відмовляються виконувати накази керівництва та складають зброю. Про це відомство повідомило у Twitter.

«В останні тижні моральний стан російських військ, швидше за все, залишається особливо важким. Продовжують мати місце випадки відмови цілих російських підрозділів від виконання наказів і збройні сутички між офіцерами і їх солдатами», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони припустили, що владі РФ важко чинити правовий тиск на незгодних військових, чому перешкоджає офіційний статус вторгнення як «спеціальної військової операції», а не як війни.

Також у британській розвідці назвали фактори, які визначають низький моральний дух росіян. Зокрема: погане керівництво, обмежені можливості для ротації підрозділів поза бойовими діями, дуже важкі втрати, бойовий стрес, постійне погане матеріально-технічне забезпечення, проблеми з оплатою праці.

«Багато російських військовослужбовців всіх рангів також, ймовірно, залишаються в замішанні щодо цілей війни. Моральні проблеми в російських військах, ймовірно, настільки значні, що вони обмежують здатність Росії досягати бойових цілей», – підсумували у відомстві.

Нагадаємо, за минулу добу, 18 червня, українські захисники ліквідували близько 250 російських окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Як повідомили раніше у Генштабі ЗСУ, українські підрозділи відбили штурм у районі Тошківки, як і у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте. Триває штурм у напрямку Оріхове – Гірське. Зараз росіяни також ведуть розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка українські військові зупинили.



