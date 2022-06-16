Українська розвідка роздобула детальний план Керченського мосту

Керченський міст до Криму може бути знищений

Українські військові на крок ближче до знищення важливого для РФ кримського мосту

Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало технічну документацію Керченського мосту, яким РФ перекидає свої війська й техніку на територію Криму, а потім і на південь України. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Розвідка нагадала, що в найближчому оточенні Путіна заявляють про «гарантовану» безпеку кримського мосту. Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що військові РФ повністю контролюють ситуацію.

«Втім, важко серйозно ставитися до заяв щодо повної безпеки від людей, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об'єкта. Зокрема, мова про технічну документацію «Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку». Окрім іншого, вона має докладну інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з’їзди та всю інфраструктуру комплексу», – розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Розвідка оприлюднила документацію мосту «для загального ознайомлення та вивчення».

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Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що Керченський міст є ціллю номер один для українських військових. ЗСУ завдадуть удару по цьому об'єкту відразу ж як отримають відповідну завданню зброю.

Він також повідомив, що Збройні сили України битимуть російських загарбників у Херсоні «з двох боків».

Збройні сили України вже другий тиждень мають тактичні успіхи у контрнаступальних діях в бік Херсона. Бої ведуться у районі села Томина Балка, де війська РФ зосередили кілька батарей реактивної артилерії.

Міст через Керченську протоку, що сполучає Росію з окупованим Кримом, було введено в експлуатацію у 2019 році. Його протяжність – майже 19 кілометрів, приблизна вартість будівництва – близько 250 мільярдів рублів. Через міст, зокрема, РФ перекидає свої війська й техніку на територію Криму, а потім і на південь України.