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    Події в Україні

    Підрозділ, що чинив звірства в Бучі, скаржиться на великі проблеми – розвідка

    Підрозділ, що чинив звірства в Бучі, скаржиться на великі проблеми – розвідка
    фото з відкритих джерел

    Рашисти масово відмовляються йти на війну

    Офіцери російської 64 ОМСБР, що чинила звірства в Бучі, обговорюють неспроможність набрати новий особовий склад. Перехоплену розмову офіцерів російської 64 окремої мотострілецької бригади оприлюднило Головне управління розвідки.

    В ході розмови підлеглий офіцер питає у свого командира щодо правдивості чуток про звільнення Шойгу. Командир спростовує чутки. «Ні, наче. Ось він нещодавно Омурбекову (командиру 64 ОМСБР) зірку вручав (звання полковника)», – розповідає окупант.

    Офіцери обговорюють обіцяні російською владою грошові надбавки.«Зає… (пречудово). А то у нас відмовників просто взагалі – море». В їхньому підрозділі практично неможливо набрати належну кількість бажаючих служити. «Тут 150 відмовників. Всі, хто звідти приходить. Їх ніхто і засуджувати не має права. Ну, хто вдруге захоче в цю дупу?», – розмірковує рашист.

    Нагадаємо, що 64 ОМСБР саме той підрозділ, що чинив жахливі злочини під час окупації Бучі. Після звільнення Бучі, командир 64 ОМСБР, Азатбек Омурбеков, отримав державні нагороди РФ та позачергове звання.

    Як повідомлялося, у Бучі, що у Київській області, під час її окупації російськими військами діяв підрозділ Росгвардії «Витязь», 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія з Пскова та «кадирівці».

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    Теги: розвідка росія окупанти війна Україна окупація звільнення #stoprussia
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    Підрозділ, що чинив звірства в Бучі, скаржиться на великі проблеми – розвідка