  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Німецька розвідка допомагає шукати росіян, які вчинили військові злочини в Україні
рус
    Події в Україні

    Німецька розвідка допомагає шукати росіян, які вчинили військові злочини в Україні

    Експерти двох структур намагаються встановити не тільки безпосередніх учасників злодіянь, але також несуть відповідальність у військовому і політичному плані

    Федеральне відомство у кримінальних справах Німеччини спільно з Федеральною розвідувальною службою Німеччини має кілька сотень свідчень військових злочинів російськими військовослужбовцями в Україні. Про це повідомляє Deutsche Welle.

    Експерти двох структур намагаються встановити не тільки безпосередніх учасників злодіянь, але також несуть відповідальність у військовому і політичному плані.

    Так, відомство у кримінальних справах використовує матеріали секретних служб. Наприклад, спецслужба записала переговори російських солдатів, в яких повідомлялося про звірства щодо мирного населення.

    Мета розслідувань - виявити причетних, підтвердити їх дії за допомогою розслідувань і притягнути їх до відповідальності. Відомство вивчає всі сліди, шукає інформаторів і збирає докази.

    Нагадаємо, напередодні Шольц у Києві запевнив, що Німеччина підтримуватиме надання кандидатського статусу для України.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Німецька розвідка допомагає шукати росіян, які вчинили військові злочини в Україні