На Яворівщині 1488 військовослужбовців склали присягу



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До військових завітали представники влади, громадськості, духовенства, рідні й близькі молодих воїнів Фото Яворів Інфо

Після складанням присяги, військовослужбовці пройшли урочистим маршем під супровід оркестру

У суботу, 4 січня 2020 року, 1488 військовослужбовців 184 Навчального центру Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, склали військову присягу на вірність українському народові. Повідомляє Яворів Інфо.

Військова присяга є святом, що уособлює доблесть і героїзм усіх поколінь нашого народу, оборонців та визволителів рідної землі. З цієї нагоди завітали представники влади, громадськості, духовенства, рідні й близькі молодих воїнів.

У святковому дійстві взяли участь військові капелани. Священнослужителі благословили молодих воїнів, помолились за щасливе проходження їхньої служби та окропили всіх присутніх святою водою.

Після складанням присяги, військовослужбовці пройшли урочистим маршем під супровід оркестру 184 Навчального центру.

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