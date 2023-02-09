Окупанти посили атаки біля Кремінної, намагаються прорвати оборону ЗСУ

Росіяни і далі продовжують знищувати село за селом на Луганщині

Російські загарбники з усіх сил намагаються прорвати оборону українських захисників на Луганщині. Поблизу Кремінної окупанти збільшили інтенсивність обстрілів позицій ЗСУ. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Суттєво збільшилася кількість атак та обстрілів останнім часом. Саме на Кремінському напрямку вони намагаються розвивати успіх, продавлювати оборону наших захисників. Але на сьогоднішній день там вони суттєвого успіху не мають. Сили оборони утримують свої позиції», – сказав Сергій Гайдай.

Очільник ОВА зазначив, що росіяни і далі продовжують знищувати село за селом на Луганщині.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що Росія підготувала для масштабного наступу 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артилерійських систем, 810 РСЗВ радянських часів, таких як «Град» і «Смерч», 400 винищувачів та 300 вертольотів. Про це пише видання Foreign Policy.

Українська влада ж заявляє, що на даний момент немає загрози повторення широкомасштабного російського наступу, однак такі ризики існують на Східному та Південному напрямках.

Тим часом російські війська почали черговий великий наступ у Луганській області.

Триває 351-ша доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.