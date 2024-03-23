Нічна атака «Шахедів»: названі цілі окупантів

Росія в ніч на 23 березня випустила по Україні 34 дрони

Унаслідок нічної атаки ворожих дронів пошкоджені енергетичні об'єкти на Дніпропетровщині та в Запоріжжі. Про це повідомили Сили оборони півдня України у Telegram.

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За даними командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, Росія в ніч на 23 березня випустила по Україні 34 БпЛА. Сили ППО знищили 31 ціль.

Бойова робота сил протиповітряної оборони тривала понад сім годин. Ворожі дрони маневрували по кількох областях у спробах обійти засоби ППО. На півдні України збито 12 «Шахедів: у Дніпропетровській області і в Запоріжжі – по чотири, над Херсонщиною – три, над Миколаївщиною – один.

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«На Дніпропетровщині і в Запоріжжі є пошкодження енергетичних об'єктів. Інформації про постраждалих не надходило. Наслідки уточнюються», – кажуть війскові.

Вони нагадали, що енергетична інфраструктура лишається серед пріоритетних цілей ворога.

Нагадаємо, що в ніч на 23 березня російські загарбники вдарили по Харкову безпілотниками. Унаслідок атаки постраждали рятувальник, поліцейський і 19-річний юнак.

До слова, вранці стало відомо, що дитина та два чоловіки загинули внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, здійсненої в ніч на 22 березня.

Як повідомлялося, уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed. Загалом ворог за останню добу завдав 88 ракетних та 143 авіаційних удари, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.