Рятувальник і поліцейський потрапили під ворожий удар у Харкові (фото)

У результаті ворожого удару по Харкову постраждали співробітник ДСНС та Нацполіції

У Харкові сталася пожежа в будівлі комунальної установи

У ніч на 23 березня російські загарбники вдарили по Харкову безпілотниками. Унаслідок атаки постраждали рятувальник і поліцейський. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

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Відомо, що опівночі внаслідок ворожого удару безпілотників по Харкову у триповерховій будівлі спалахнула пожежа площею 150 кв.м.

«До місця події відразу прибули підрозділи ДСНС та Нацполіції. Під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці події ворог завдав повторного удару БпЛА», – розповіли надзвичайники.

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У результаті повторного удару постраждали співробітник ДСНС та Нацполіції. Також пошкоджено два службові автомобілі.

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У результаті ворожого удару по Харкову постраждали співробітник ДСНС та Нацполіції фото: ДСНС

За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Харкові зафіксовано «приліт» в одну з комунальних установ, де й розпочалася пожежа. Унаслідок повторного удару БпЛА, поранення отримав також і цивільний 19-річний юнак, що мешкає у поруч розташованому приватному будинку.

Нагадаємо, що дитина та два чоловіки загинули внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, здійсненої в ніч на 22 березня.

Як повідомлялося, уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed. Загалом ворог за останню добу завдав 88 ракетних та 143 авіаційних удари, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.