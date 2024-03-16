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Конгрес може розглянути допомогу Україні і конфіскацію активів РФ одним пакетом

Діана Гасюк
glavcom.ua
Конгрес може розглянути допомогу Україні і конфіскацію активів РФ одним пакетом
фото з відкритих джерел

Україна отримала оптимістичні сигнали від американських законодавців

Законопроєкти про допомогу Україні, а також про конфіскацію російських активів в Сполучених Штатах Америки можуть розглянути одним пакетом, причому це може статися вже найближчим часом. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» сказав міністр юстиції України Денис Малюська.

За його словами, Україна отримала оптимістичні сигнали від американських законодавців.

«Конгресмени, сенатори та представники виконавчої влади в США підтвердили, що існує імовірність, що всі проєкти про допомогу Україні:  і військову, і фінансову, а також про конфіскацію активів можуть рухатися одним пакетом. Більше того, такий розгляд  і навіть голосування можуть розпочатися вже наступного тижня, якщо буде знайдено компроміс по технічних деталях», – сказав міністр.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями заявив, що палата підготує свій проєкт для підтримки України, але в іншому вигляді, аніж вже схвалений Сенатом.

До відома, Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу $92 млрд на потреби національної безпеки, який включав гроші для України. Запит також дозволить зробити значні інвестиції в американську оборонну промислову базу, що допоможе створити та зберегти робочі місця у десятках штатів по всій Америці.

Зазначимо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Як повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

До слова, Демократична меншість у Палаті представників США відмовилася підтримувати запропонований республіканцем Браяном Фіцпатріком альтернативний законопроєкт із допомогою Україні, який передбачає скорочення військової допомоги.

Теги: обмеження інвестиції гроші фінансування Україна президент Денис Малюська Єдині новини законопроєкт міністр

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