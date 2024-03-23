Удар по Запоріжжю 22 березня: що відомо про загиблих
Росія забрала життя ще трьох українців, серед них – дитина
Дитина та два чоловіки загинули внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, здійсненої в ніч на 22 березня. Ще 29 людей поранено. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
За даними глави регіону, у Запоріжжі внаслідок масованого удару окупантів зруйновано 10 приватних будинків, пошкоджено – понад 400.
Загалом упродовж доби Росія завдала 299 ударів по 12 населених пунктах області. Зокрема, 20 ракетних ударів – по Запоріжжю та Запорізькому району.
Крім того, два авіаційні удари завдано по Роботиному та Малій Токмачці. 54 безпілотники атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.
Ще 222 артудари завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Омельника, Левадного, Вербового та Червонодніпровки.
Також надійшло 325 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Нагадаємо, у ніч на 22 березня Сили протиповітряної оборони знищили 92 повітряні цілі, які запустили російські загарбники по Україні – 55 ворожих «шахідів» та 37 ракет. Противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.
Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло.
Росіяни завдали 12 ракетних ударів по місту Запоріжжя. Раніше повідомлялося про десятьох поранених, троє людей вважалися зниклими безвісти.
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