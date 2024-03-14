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Українська біатлоністка фінішувала в топ-25 спринту Кубка світу в Кенморі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українська біатлоністка фінішувала в топ-25 спринту Кубка світу в Кенморі
Джима закрила всі 10 мішеней на стрільбі
фото з відкритих джерел

Найкращий результат України в третьому спринті Кубка світу поспіль показала Юлія Джима

Жіночим спринтом відкрився останній етап Кубка світу з біатлону в канадському Кенморі. За підсумками старту чотири українки відібралися до гонки переслідування.

До заявки на 7,5-кілометровий спринт потрапили п'ять «синьо-жовтих» біатлоністок. На старт не вийшла Анна Кривонос – вдруге поспіль в особистих змаганнях Кубку світу.

У першій стартовій групі змагання серед українок розпочинала Анастасія Меркушина. Ірина Петренко з Юлією Джимою вибігали в другій групі, Христина Дмитренко – у третій.

Найкращий результат України в третьому спринті Кубка світу поспіль показала Юлія Джима. Біатлоністка закрила всі 10 мішеней на стрільбі та програла лідерці 1:12 хв – 22-ге місце.

Вперше від січня в заліковій зоні фінішувала Ірина Петренко – 33-тя позиція з єдиним промахом українки на «стійці» і дев'ятою швидкострільністю серед усіх учасниць (52.9 сек).

Одним колом штрафом обмежилися й Христина Дмитренко, якій забракло менше секунди для фінішу в топ-40.

Анастасія Меркушина випередила Дмитренко за швидкістю ходом, а також відпрацювала на вогневих рубежах за 53.5 сек. Фінішувати в «очках» українці врешті завадили дві незакриті мішені на стрільбі стоячи.

Вперше в сезоні «золото» спринтерських перегонів виграла італійка Ліза Віттоцці. Решту місць на подіумі розділили француженка Лу Жанмонно та Лена Гекі-Гросс – усі призерки чисто відстрілялися на рубежах.

Лідерка спринтерського заліку Інгрід Тандреволл з двома хибами показала лише 17-й час. Норвежка все одно зберегла лідерство у дисципліні та здобула свій другий Малий кришталевий глобус у кар'єрі.

Кубок світу. Кенмор. Спринт – жінки

  • 1.   Ліза Віттоцці (Італія, 0+0) 19:38.2 хвилини
  • 2.   Лу Жанмонно (Франція, 0+0) +5.5
  • 3.   Лена Гекі-Гросс (Швейцарія, 0+0) +8.6
  • 4.   Жюлія Сімон (Франція, 0+1) +19.4
  • 5.   Ганна Еберг (Швеція, 0+0) +20.7
  • 6.   Анна Гандлер (Австрія, 0+1) +27.7

...

  • 22. Юлія Джима (Україна, 0+0) +1:12.1
  • 33. Ірина Петренко (Україна, 0+1) +1:41.3
  • 41. Христина Дмитренко (Україна, 1+0) +1:58.3
  • 50. Анастасія Меркушина (Україна, 0+2) +2:20.4

Нагадаємо, жіноча збірна України з біатлону завершила останню естафетну гонку сезону Кубка світу, посівши сьоме місце в командній гонці на етапі в США.

На відміну від попередніх естафет, на старт вийшли лише 16 збірних, тоді як частина команд виставила не найсильніші склади. Українська команда у естафеті виступала у складі Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Христини Дмитренко та Ірини Петренко.

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Теги: ЗСУ війна мобілізація Міноборони

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