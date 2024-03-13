«Бавовна» в Росії, перемога Байдена на праймеріз у ще одному штаті: головне за ніч

Вночі 13 березня кілька областей Росії потрапили під атаку дронів

У ніч на 13 березня окупанти атакували Суми безпілотниками типу «Шахед». Кілька областей Росії потрапили під атаку дронів. Президент США Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії у штаті Джорджія, що дало йому достатньо голосів, щоб мати право висуватись в президенти від демократів. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 13 березня, щоб ви були в курсі головних подій.

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У Сумах «Шахед» влучив у багатоквартирний житловий будинок

У ніч на 13 березня окупанти атакували Суми безпілотниками типу «Шахед». Один з них влучив у багатоквартирний будинок. Про це інформує Сумська ОВА у Telegram.

Місцева влада не повідомила про постраждалих. На місці працюють усі аварійно-рятувальні служби. Наслідки авіаційного удару уточнюються.

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Як повідомлялося, у ніч проти 13 березня у Сумах пролунала серія вибухів. У місті та області оголошено повітряну тривогу. Моніторингові пабліки зазначали, що у районі обласного центру було помічено кілька ворожих безпілотників типу «Шахед».

Палата представників США розпочала збір підписів, щоб винести допомогу Україні на голосування

Демократи Палати представників США розпочали збір підписів, щоб винести на розгляд законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів в обхід спікера Майка Джонсона. Про це повідомив прессекретар конгресмена Джима Макговерна, передає Reuters.

Джим Макговерн ініціював так звану петицію про звільнення (за голосування законопроєкту за допомогою України в обхід Джонсона) та розпочав збір підписів.

Таку петицію мають підписати щонайменше 218 членів Палати представників – це більшість із усіх 435 членів нижньої палати Конгресу.

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Білий дім повідомив, на скільки вистачить нового пакету допомоги для України

Боєприпасів з нового пакету допомоги від Сполучених Штатів Америки вистачить українським військам лише на пару тижнів. Про це повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, передає CNN.

За словами Саллівана, пакет забезпечить Україну лише обмеженою кількістю боєприпасів, «щоб вистачило на кілька тижнів, і, можливо, лише на пару тижнів».

«Цього далеко не достатньо, щоб задовольнити потреби України на полі бою, і це не врятує Україну від закінчення боєприпасів у найближчі тижні. Само собою зрозуміло, що цей пакет не витісняє і не повинен відкладати критичну необхідність ухвалення двопартійного законопроекту про національну безпеку», – сказав Салліван.

Зазначається, що Пентагон має близько 4 млрд доларів для відправки в Україну зброї та обладнання, отриманих безпосередньо зі складів Міністерства оборони. Однак Пентагон не хотів використовувати це фінансування, оскільки грошей на поповнення запасів у США не залишилося.

За словами Саллівана, новий пакет став можливим «через непередбачену економію коштів у контрактах, які міністерство оборони домовилося про заміну обладнання, яке ми вже надіслали в Україну через попередні вилучення».

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Водночас високопоставлений чиновник з питань оборони США розповів CNN, що така економія – це результат «хороших переговорів» та «розподілу фінансування на різні речі».

Чиновник навів один приклад можливості придбати боєприпаси калібру 25 мм за нижчою ціною, ніж спочатку очікувалося після переговорів щодо контракту з постачальником.

Така економія забезпечила Пентагону додаткові 300 млн доларів для фінансування поповнення допомоги Україні.

Однак посадовець чітко дав зрозуміти, що це не є стійким довгостроковим рішенням щодо надання Україні так необхідної зброї, оскільки лідери республіканців у Палаті представників продовжують відмовлятися виносити на голосування законопроект, який передбачає надання додаткової військової допомоги.

«Бавовна» в Росії

У ніч проти 13 березня кілька областей Росії потрапили під атаку дронів. Є руйнування та постраждалий. Про це повідомили губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, губернатор Курської області Роман Старовойт та губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Білгородська область

У Білгородській області під обстріл потрапило місто Шебекіне. За словами губернатора В’ячеслава Гладкого, є постраждалий.

«За попередньою інформацією, є один постраждалий – це співробітник промислового підприємства. У чоловіка контузія та садна. Бригадою швидкої пораненого доставлено до міської лікарні №2 міста Білгорода», – повідомив Гладков.

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Гладков також заявив про начебто повторний обстріл, внаслідок якого постраждалих немає.

Губернатор каже, що вибиті вікна у кількох квартирах у багатоквартирному будинку, задимлення у боксі на території промислового підприємства. За його словами, також пошкоджено лінію електропередачі.

Він поінформував, що тимчасово без світла нібито залишаються абоненти міста Шебекіне, села Нова Таволжанка та селища Маслова Пристань.

Курська область

У Курській області, за словами губернатора, оголошували ракетну небезпеку та працювала система ППО. Пізніше Старовойт заявив про, нібито, збиті, три дрони.

«Силами ППО в Курському районі збито три безпілотники», – написав Старовойт.

Воронезька область

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив про роботу ППО.

«На території регіону кілька разів працювали системи ППО. За попередньою інформацією, без наслідків для цивільних об'єктів», – повідомив Гусєв.

«Черговими засобами ППО у Воронезькій області виявлено та ліквідовано дрон. За попередніми даними, наслідків на землі немає», – додав Гусєв.

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Байден набрав необхідну кількість голосів, щоб балотуватися у президенти

Президент США Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії у штаті Джорджія, що дало йому достатньо голосів, щоб мати право висуватись в президенти від демократів. Про це повідомляє The Hill.

Згідно з прогнозами штабу, який ухвалює рішення, це дає йому достатньо делегатів для висування на пост президента від Демократичної партії і практично гарантує, що він знову зустрінеться з екс-президентом Трампом у листопаді.

У вівторок у Джорджії та Вашингтоні пройшли кампанії протесту проти дій Байдена та його адміністрації у війні між Ізраїлем та ХАМАС.

Організатори у Вашингтоні закликали первинних виборців від Демократичної партії проголосувати за «незареєстрованих», тоді як організатори у Джорджії закликали членів партії залишити свій бюлетень незаповненим.

Мітинг у Словаччині проти політики уряду щодо Росії

Тисячі людей вийшли на вулиці столиці Словаччини Братислави у вівторок, щоб висловити підтримку Україні та протест проти словацького уряду, який, на думку критиків, занадто зблизився з Росією. Про це повідомляє Reuters.

Уряд прем'єр-міністра Роберта Фіцо викликав занепокоєння з моменту приходу до влади в жовтні минулого року своєю різкою критикою європейської військової допомоги Україні та прагненням відновити зв'язки з Росією як на культурному, так і на політичному рівнях.

Останній випадок стався цього місяця, коли міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар провів переговори з російським колегою Сергієм Лавровим. Це була одна з небагатьох зустріч на високому рівні між державою-членом Європейського Союзу та країною, яку ЄС намагається ізолювати.

«Люди в Україні чують це щодня. Я тут, тому що дії цієї урядової коаліції переходять усі межі», – звернувся до натовпу організатор протесту Міхал Хворецький, коли демонстрація розпочалася під звуки сирен повітряної тривоги.

За оцінками організаторів, участь в акції взяли близько п'ять тисяч осіб.

Пожежа на на нафтопереробному заводі у Рязані

Уранці 13 березня росіяни заявили про пожежу на нафтопереробному заводі в Рязані. Місцеві жителі перед цим нібито чули вибухи. Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що площа пожежі на рязанському нафтозаводі становить 100 кв. м. За даними телегра-каналів, горить установка блоку теплообмінника.

Водночас росЗМІ пишуть про безпілотники над містом, там припускають, що пожежа почалася внаслідок падіння БПЛА. Також місцеві жителі кажуть про три вибухи перед пожежею.

Натомість дим видно з різних частин міста, до місця прямують рятувальники.