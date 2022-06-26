Нічні обстріли Харкова: горіли балкони багатоповерхівок, автомобілі, гаражі (відео)

За добу в області внаслідок російської агресії 7 осіб отримали поранення та госпіталізовані до медичних установ

Уночі 26 червня окупанти знову обстрілювали житлові райони Харкова, зокрема Немишлянський та Холодногірський райони. Гатили виключно цивільну інфраструктуру, що свідчить про черговий терор проти мирного населення, повідомляє начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Через обстріли горіли балкони квартир багатоповерхівок, автомобілі, гаражі.

«Близько 23 год російська ракета влучила у двоповерховий будинок Холодногірського району Харкова, 2 харків’ян із вибуховими травмами госпіталізували до медичних установ», – сказано у повідомленні.

Після 00 год в Немишлянському районі окупанти обстріляли лікувальний заклад. Пошкоджені дах, технічний поверх, операційна на 7-му поверсі та перекриття 6-го поверху в рентгенкабінеті. Постраждалих немає.

По області окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський райони. Пошкоджені житлові будинки, горіли господарчі споруди, гаражі та автомобілі.

Загалом за добу по області внаслідок російської агресії 7 осіб отримали поранення та госпіталізовані до медичних установ: Харків – 3 людини, Ізюмський район – 4 особи. У Богодухівському районі, на жаль, загинула жінка 79 років.

«Найгарячішим в області залишається Ізюмський напрямок. Ворог намагається втримати раніше зайняті позиції. Наші Збройні Сили щодня мінусують особовий склад та техніку окупантів. Бійці мотивовані та готові і надалі захищати жителів Харківщини від російських окупантів!», – підсумував Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.

Також у Київській області ППО вдалося перехопити одну ворожу ракету. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.