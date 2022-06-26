За добу ЗСУ знищили 150 окупантів та 21 ворожий танк: нові дані Генштабу

На 26 червня українські військові вже ліквідували 34 850 росіян

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російського війська під час повномасштабного вторгнення на ранок 26 червня.

За даними командування, за добу загинули 150 російських військових, відтак загальна кількість зросла до близько 34 850 осіб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 26.06 орієнтовно склали:

особового складу близько - 34850 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1532 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 3659 (+14) од,

артилерійських систем – 764 (+0) од,

РСЗВ - 243 (+2) од,

засоби ППО - 99 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 184 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 630 (+4),

крилаті ракети - 139 (+2),

кораблі /катери - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2564 (+4) од,

спеціальна техніка - 60 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Читайте також: