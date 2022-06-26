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    Новини

    За добу ЗСУ знищили 150 окупантів та 21 ворожий танк: нові дані Генштабу

    На 26 червня українські військові вже ліквідували 34 850 росіян - За добу ЗСУ знищили 150 окупантів та 21 ворожий танк: нові дані Генштабу
    На 26 червня українські військові вже ліквідували 34 850 росіян
    фото з відкритих джерел

    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках

    Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російського війська під час повномасштабного вторгнення на ранок 26 червня.

    За даними командування, за добу загинули 150 російських військових, відтак загальна кількість зросла до близько 34 850 осіб.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 26.06 орієнтовно склали:

    • особового складу близько - 34850 (+150) осіб ліквідовано,
    • танків - 1532 (+21) од,
    • бойових броньованих машин ‒ 3659 (+14) од,
    • артилерійських систем – 764 (+0) од,
    • РСЗВ - 243 (+2) од,
    • засоби ППО - 99 (+0) од,
    • літаків – 217 (+0) од,
    • гелікоптерів – 184 (+0) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 630 (+4),
    • крилаті ракети - 139 (+2),
    • кораблі /катери - 14 (+0) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн - 2564 (+4) од,
    • спеціальна техніка - 60 (+0).

    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    За добу ЗСУ знищили 150 окупантів та 21 ворожий танк: нові дані Генштабу