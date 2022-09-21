Нічний удар по Харкову: рятувальники витягли з-під завалів людей (фото)

В обох будинках, куди влучили снаряди, зруйновано дахи

У результаті нічного ворожого обстрілу у Харкові зруйновано два будинки

Рятувальники ДСНС врятували 10 людей, які були заблоковані під завалами будинку у Харкові, що зазнав обстрілів уночі 21 вересня. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Наслідки нічного обстрілу Холодногірського району. У будинку, де було заблоковано мешканців, наша служба ДСНС врятувала 10 людей, дякую їм», - написав він у Telegram.

За іншою адресою, де є влучання снарядів, один поранений.

В обох будинках зруйновано дахи, верхні поверхи житлових будинків, сходові клітки.

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Як повідомлялося, у ніч на 21 вересня після 01:00 у Харкові прогриміли вибухи.

За словами очевидців, російські загарбники випустили з Бєлгорода сім ракет у бік Харківської області.

Прильоти зафіксовані по багатоповерхових житлових будинках Холодногірського району. За однією адресою внаслідок ракетного удару заблоковано людей.