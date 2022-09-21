Окупанти обстріляли житлові будинки Харкова: під завалами люди

Інформація щодо постраждалих уточнюється

Російські окупанти вкотре обстріляли Харків. «Прильоти» зафіксовані по багатоповерхових житлових будинках Холодногірського району. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

За однією адресою внаслідок ракетного удару заблоковано людей, рятувальники роблять все для їхнього порятунку.

Нагадаємо, уранці 19 вересня російські окупанти здійснили ще один ракетний удар по Запоріжжю. Одна ракета попала в обласний центр, біля річки Дніпро.

Триває двісті десята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.