У Харкові знову прогриміли вибухи

В Харкові та області оголошена тривога

У ніч на 21 вересня у Харкові місцеві мешканці знову почули звуки вибухів.

Відомо, що вибухи пролунали після 01:00. Сигнал повітряної тривоги спрацював о 00:54.

За словами очевидців, російські загарбники випустили з Бєлгорода сім ракет у бік Харківської області.

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, уранці 19 вересня російські окупанти здійснили ще один ракетний удар по Запоріжжю. Одна ракета попала в обласний центр, біля річки Дніпро.

Триває двісті десята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.